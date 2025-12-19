Giornale di Brescia
Meiji Seika Pharma collaborates con MBC BioLabs per rafforzare l'innovazione globale nella scoperta dei farmaci

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Sede: Chuo-ku, Tokyo; Presidente e CEO: Toshiaki Nagasato) oggi ha annunciato la firma di un accordo di collaborazione con MBC BioLabs, un'organizzazione privata che supporta lo sviluppo di aziende startup biotecnologiche nella San Francisco Bay Area californiana.

MBC BioLabs fornisce strutture di ricerca completamente attrezzate e una comunità di supporto che aiuta gli imprenditori del settore biotecnologico ad accelerare le operazioni dal concetto all'azienda. Eliminando l'onere di costruire e mantenere l'infrastruttura di laboratorio, le società residenti possono concentrarsi sulle fasi iniziali di ricerca e sviluppo, pur promuovendo efficacemente la commercializzazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Tomoaki Yoshikawa, PhD
R&D Strategy, Meiji Seika Pharma Co. Ltd.
E-mail: meiji_partnering@meiji.com



