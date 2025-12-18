Megaport si espande in India, accelerando la crescita globale con l'acquisizione di Extreme IX

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), il fornitore leader mondiale di Network as a Service (NaaS), ha annunciato oggi l'acquisizione di Extreme IX, l'operatore leader indiano di punti di interscambio Internet , da parte di Extreme Labs, un'azienda di ingegneria di software e delle reti con sede in Bulgaria che ha incubato la piattaforma Extreme IX. L'acquisizione estende la piattaforma globale di Megaport a uno dei mercati di infrastrutture digitali in più rapida crescita e sostiene la strategia dell'azienda di offrire servizi di connettività scalabili e ad alte prestazioni nell'area APAC.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251217816888/it/

Richieste dei media

Adam Hennessy, Direttore senior brand e comunicazioni, Megaport

Telefono: +61 7 3088 7400

media@megaport.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire