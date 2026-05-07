Megaport lancia la protezione DDoS integrata che consente la resilienza della rete on-demand

Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), una piattaforma globale leader nel settore delle infrastrutture automatizzate, oggi ha annunciato il lancio di Megaport DDoS Protection . Questa nuova funzionalità di sicurezza integrata per Megaport Internet consente ai clienti di filtrare il traffico nocivo direttamente all'interno della rete Megaport piuttosto che rinviarla attraverso un servizio separato o esterno, per garantire la continuità operativa in contesti mission-critical senza introdurre ulteriori ritardi o complicazioni nel routing.
Con l'aumentare della migrazione da parte delle aziende ad ambienti cloud distribuiti, la tradizionale mitigazione DDoS ha avuto difficoltà a stare al passo con l'adozione del cloud e delle infrastrutture distribuite.
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