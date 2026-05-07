Megaport lancia la protezione DDoS integrata che consente la resilienza della rete on-demand

Con l'aumentare della migrazione da parte delle aziende ad ambienti cloud distribuiti, la tradizionale mitigazione DDoS ha avuto difficoltà a stare al passo con l'adozione del cloud e delle infrastrutture distribuite.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260505603179/it/

Informazioni per i media

Adam Hennessy, Senior Director Brand & Communications, Megaport

Tel.: +61 7 3088 7400

media@megaport.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire