Meeting Owl 5 Pro di Owl Labs si aggiudica la certificazione Microsoft Teams, completando il portafoglio totalmente certificato

Owl Labs , il leader nel settore delle videoconferenze a 360 gradi basate sull'intelligenza artificiale e delle tecnologie di collaborazione ibrida, oggi ha reso noto che il suo ultimo dispositivo, il Meeting Owl 5 Pro , ha ottenuto la certificazione Microsoft Teams. La flessibilità è fondamentale per la progettazione di Meeting Owl 5 Pro, consentendole di supportare virtualmente qualsiasi configurazione dell'ambiente, compresi i sistemi periferici certificati e i sistemi completi per l'ambiente con una soluzione di partner approvato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260410983163/it/

press@owllabs.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire