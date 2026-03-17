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Medina ospita il terzo Forum sull’Umrah e sulla Ziyarah con una forte partecipazione internazionale

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La terza edizione del Forum sull’Umrah e sulla Ziyarah avrà inizio a Medina lunedì 30 marzo 2026. L’evento è organizzato dal Ministero dell’Hajj e dell’Umrah, in collaborazione con il programma per l’esperienza del pellegrino (Pilgrim Experience Program), presso il King Salman International Convention Center; vedrà l’ampia partecipazione di leader del settore, responsabili delle decisioni e specialisti dell’ecosistema dei servizi per l’Umrah e la Ziyarah provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di scambiare competenze ed esplorare nuove modalità per arricchire ulteriormente l’esperienza degli Ospiti di Allah.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260316282084/it/

Madinah Hosts Third Umrah and Ziyarah Forum with Strong International Participation (Photo: AETOSWire)

Madinah Hosts Third Umrah and Ziyarah Forum with Strong International Participation (Photo: AETOSWire)

L’edizione di quest’anno si svolge sulla scia del successo delle precedenti, riaffermando il proprio ruolo di piattaforma globale per l’avanzamento dell’ecosistema dei servizi pensato per l’Umrah e la Ziyarah.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ghassan Alnwaimi
UZFcustomerservice@Tahaluf.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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