Medina ospita il terzo Forum sull’Umrah e sulla Ziyarah con una forte partecipazione internazionale

La terza edizione del Forum sull’Umrah e sulla Ziyarah avrà inizio a Medina lunedì 30 marzo 2026. L’evento è organizzato dal Ministero dell’Hajj e dell’Umrah, in collaborazione con il programma per l’esperienza del pellegrino (Pilgrim Experience Program), presso il King Salman International Convention Center; vedrà l’ampia partecipazione di leader del settore, responsabili delle decisioni e specialisti dell’ecosistema dei servizi per l’Umrah e la Ziyarah provenienti da tutto il mondo, con l’obiettivo di scambiare competenze ed esplorare nuove modalità per arricchire ulteriormente l’esperienza degli Ospiti di Allah.

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Madinah Hosts Third Umrah and Ziyarah Forum with Strong International Participation (Photo: AETOSWire)

L’edizione di quest’anno si svolge sulla scia del successo delle precedenti, riaffermando il proprio ruolo di piattaforma globale per l’avanzamento dell’ecosistema dei servizi pensato per l’Umrah e la Ziyarah.

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Ghassan Alnwaimi

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