MC innova la propria supply chain con Blue Yonder Cognitive Solutions

MC , la divisione retail di Sonae e uno dei principali retailer di beni di consumo in Portogallo e di articoli per il benessere e la bellezza nell'intera Penisola Iberica, ha scelto Blue Yonder Cognitive Solutions per innovare i processi di Allocazione e Rifornimento con l’obiettivo di innovare la propria catena di fornitura. Con più di 400 punti vendita in diversi formati, MC opera attraverso grandi supermercati e ipermercati, come Continente, minimarket, negozi di articoli sanitari e per il benessere, e canali online.