MBRYONICS annuncia l'ulteriore espansione della sua clientela e degli impianti produttivi per soddisfare la domanda in rapida crescita

MBRYONICS ha ampliato il suo ecosistema di aziende partner e di clienti ed è stata recentemente selezionata dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per svolgere attività di dimostrazione in orbita in una squadra guidata da Kepler Communications. Il finanziamento di 18,6 milioni di euro rientra nell'ambito dell'Element 3 del programma High-throughput Optical Network (HydRON), un progetto che fa parte del programma Optical and Quantum Communications – ScyLight dell'ESA, con gli Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) dell'agenzia.

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MBRYONICS è stata scelta per far parte di questa mission a seguito del successo del contributo a HydRON Element 2, dove la società ha fornito strutture di test ottiche per garantire l'affidabilità del sistema.

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Lisa Leenane, Relazioni con i media

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