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Massive Gaming ottiene dalla MGA una licenza B2B per ampliare le partnership globali nel settore dell'iGaming

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Massive Gaming (MVG), fornitore internazionale di contenuti per l'iGaming con sede in Australia, ha ottenuto la B2B Gaming License dalla Malta Gaming Authority (MGA) , un momento estremamente importante nell'espansione dell'azienda sui mercati regolamentati internazionali.

Grazie alla licenza rilasciata dalla MGA, Massive Gaming potrà fornire contenuto e soluzioni agli operatori autorizzati nell'ambito normativo maltese e rafforzare così le capacità collaborative con i partner di tutta Europa e in altre giurisdizioni regolamentate.

A supporto di questa espansione normativa, Massive Gaming ha fondato MVG Malta , un'entità specifica creata nel quadro del processo relativo alle licenze che coadiuva la strategia di più ampia portata dell'azienda: consolidare la propria presenza nell'ecosistema dell'iGaming europeo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Nikki Morgan
GameOn
Nikki@gameon.im



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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