Massive Gaming ottiene dalla MGA una licenza B2B per ampliare le partnership globali nel settore dell'iGaming
Massive Gaming (MVG), fornitore internazionale di contenuti per l'iGaming con sede in Australia, ha ottenuto la B2B Gaming License dalla Malta Gaming Authority (MGA) , un momento estremamente importante nell'espansione dell'azienda sui mercati regolamentati internazionali.
Grazie alla licenza rilasciata dalla MGA, Massive Gaming potrà fornire contenuto e soluzioni agli operatori autorizzati nell'ambito normativo maltese e rafforzare così le capacità collaborative con i partner di tutta Europa e in altre giurisdizioni regolamentate.
A supporto di questa espansione normativa, Massive Gaming ha fondato MVG Malta , un'entità specifica creata nel quadro del processo relativo alle licenze che coadiuva la strategia di più ampia portata dell'azienda: consolidare la propria presenza nell'ecosistema dell'iGaming europeo.
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Nikki Morgan
GameOn
Nikki@gameon.im
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