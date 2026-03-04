Mary Kay mira all'oro negli standard di produzione globali

Mary Kay Inc. , azienda leader globale nella vendita diretta e nell'innovazione della cosmesi e della cura della pelle, ha ottenuto la certificazione ISO 22716, il gold standard riconosciuto a livello internazionale per le buone pratiche di fabbricazione (GMP), rafforzando l'impegno incessante nei confronti della qualità e della sicurezza dei prodotti e della fiducia dei consumatori a livello mondiale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260304122309/it/

Chaun Harper, Chief Supply Chain Officer at Mary Kay Inc., emphasized the broader significance of the milestone: “At Mary Kay, quality is not a checkbox – it is a promise, an operational framework, and a culture. (Photo Credit: Mary Kay Inc.)

I punti principali della produzione globale di Mary Kay:

Costruito su un terreno di 26 acri, il Richard R. Rogers Manufacturing and R&D Center (R3), impianto all'avanguardia certificato Silver-LEED di Mary Kay dedicato alla produzione e alla R&S, si trova a Lewisville, Texas.

R3 è un investimento da oltre 100 milioni di dollari in un edificio di 453.000 piedi quadrati.

R3 ha la capacità produttiva massima giornaliera di 1 milione di unità nelle sue 21 linee di confezionamento.

Quasi il 60 percento dei prodotti realizzati nella struttura sono esportati nei mercati internazionali, supportando la presenza dell'azienda in oltre 40 mercati in tutto il mondo.

Lo standard ISO 22716 contiene linee guida complete e globali allineate con gli standard UE per la produzione, il controllo e la spedizione di prodotti cosmetici, garantendo la sicurezza e la qualità ad ogni fase del processo produttivo. La certificazione giunge in un momento critico per l'industria cosmetica, con la Modernization of Cosmetics Regulation Act (MoCRA, Legge sulla modernizzazione della normativa in materia di cosmetici) 2022 rafforza la supervisione normativa negli Stati Uniti e stabilisce le buone pratiche di fabbricazione obbligatorie per i cosmetici.

Chaun Harper , Direttore della catena di approvvigionamento di Mary Kay Inc. ha sottolineato il significato più ampio del traguardo: “In Mary Kay, la qualità non è una casella da spuntare: è una promessa, uno schema operativo e una cultura. La certificazione ISO 22716 è importante perché è uno standard globale che riconosce ciò che è sempre stato il nostro obiettivo: produrre prodotti con cura, coerenza e responsabilità dalle materie prime ai prodotti finiti . Riflette la nostra cultura di rendere possibile per le persone fare le cose nel modo giusto ogni giorno e rinforza il nostro impegno a lungo termine nella realizzazione di prodotti sicuri, affidabili e fatti in modo responsabile”.

Lo standard ISO 22716 è riconosciuto a livello globale come il punto di riferimento per le GMP nel settore cosmetico. Richiede documentazione rigorosa, tracciabilità di ogni partita, formazione strutturata, gestione della qualità dei fornitori e processi definiti in modo chiaro per garantire che i prodotti vengano realizzati in modo sicuro, controllato e trasparente.

Per i consumatori, la certificazione è un segno di fiducia. Per i legislatori e i collaboratori, dimostra la preparazione e l'allineamento con gli standard globali in costante evoluzione. Per Mary Kay, conferma una cultura costruita sulla responsabilità, sul lavoro di squadra e sull'eccellenza – valori radicati nella filosofia della Golden Rule della fondatrice Mary Kay Ash.

Poiché l'industria cosmetica entra in una nuova era di regolamentazione e responsabilità, la certificazione ISO 22716 di Mary Kay sottolinea il modo in cui gli standard globali, una governance solida e una cultura della qualità incentrata sulle persone contribuiscono insieme a creare il futuro dei cosmetici.

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un'azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Da più di 60 anni, l'opportunità Mary Kay sostiene le donne nel definire il loro futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, la difesa e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all'avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella tutela del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite da tumori e vittime di violenza domestica e nell'incoraggiamento dei giovani a. seguire i propri sogni. Per saperne di più marykayglobal.com . Trovateci su Facebook , Instagram , e LinkedIn , o seguiteci su X .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260304122309/it/

Mary Kay Inc. Comunicazioni aziendali

newsroom.marykay.com

972.687.5332 o media@mkcorp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire