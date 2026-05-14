Mary Kay lancia il programma Global Social Squad a sostegno della prossima generazione di leader della bellezza digitale

Mary Kay Inc. , leader globale nel settore della bellezza e dell'imprenditoria, ha annunciato il lancio del suo programma pilota Global Social Squad (GSS) , un'iniziativa innovativa progettata per promuovere le Independent Beauty Consultants (IBC) di Mary Kay come promotrici digitali dinamiche del brand e storyteller sui social media di nuova generazione.

The Global Social Squad ignites a diverse and talented group of 73 Mary Kay Independent Beauty Consultants with representation across 15 markets in four regions: North America, Asia Pacific, Latin America, and Europe. These digital leaders create engaging, high-quality content, participate in global campaign activations, and share practical social media strategies with their communities and other Independent Beauty Consultants, fuelling both brand relevance and business growth. (Image Courtesy: Mary Kay Inc.)

Pronto per il lancio in mercati selezionati a livello globale nel 2026, il programma pilota Global Social Squad rappresenta un'evoluzione strategica nel modo in cui Mary Kay interagisce con i consumatori e rafforza la notorietà del marchio e dei prodotti, posizionando al contempo l'opportunità di business Mary Kay in un contesto aziendale incentrato sui social media, attraverso piattaforme digitali, timeline e aree geografiche.

Supporto alle Independent Beauty Consultants per definire una nuova era di leadership digitale

Il programma Global Social Squad promuove un gruppo eterogeneo e talentuoso di consulenti di bellezza indipendenti di Mary Kay che esemplificano gli aspetti di autenticità, creatività e competenze nell'ambito dei social media. Queste leader digitali creano contenuti coinvolgenti e di alta qualità, partecipano ad attivazioni di campagne globali e condividono strategie pratiche di social media con le loro community e altre Independent Beauty Consultants, promuovendo sia la rilevanza del brand che la crescita aziendale.

"A Mary Kay, i nostri influencer sono le nostre Independent Beauty Consultant", ha affermato Tara Eustace, Chief Opportunity & Sales Officer presso Mary Kay . "In un contesto aziendale incentrato sui social media, le opportunità di entrare in contatto con gli altri non sono mai state così ampie. Il programma Mary Kay Global Social Squad offre alle nostre Independent Beauty Consultant gli strumenti per affermarsi nel mondo digitale, sfruttando il potere di una narrazione autentica e creando legami significativi con gli appassionati di bellezza e gli imprenditori in erba di tutto il mondo."

Perché è importante

Il programma pilota Global Social Squad è stato pensato per vivacizzare ed ampliare la community di Mary Kay grazie al contributo di una pipeline di leader incentrate sui social media. Il programma Global Social Squad di Mary Kay ambisce a:

Potenziare la consapevolezza del marchio e la sua percezione tramite contenuti nuovi e in linea con le tendenze.

e la sua percezione tramite contenuti nuovi e in linea con le tendenze. Promuovere la scoperta di prodotti grazie a contenuti autentici generati dagli utenti.

grazie a contenuti autentici generati dagli utenti. Sostenere lo storytelling e l'engagement sui social media con consumatori da tutti i mercati globali.

con consumatori da tutti i mercati globali. Rafforzare la formazione peer-to-peer mediante informazioni sui social media basate su esperienze reali.

mediante informazioni sui social media basate su esperienze reali. Ispirare altre persone presentando l'opportunità commerciale offerta da Mary Kay.

Funzionamento del programma pilota

I 73 membri del programma Global Social Squad sono stati presentati venerdì 13 marzo con rappresentanti di 15 mercati in quattro regioni: America del Nord, Asia-Pacifico, America Latina ed Europa.

America del Nord, Asia-Pacifico, America Latina ed Europa. I membri ricevono gadget esclusivi, partecipano a sfide creative e hanno accesso a opportunità di formazione e sviluppo continuo durante tutto l'anno.

Questo approccio pilota mirato consente a Mary Kay di sperimentare, acquisire conoscenze e crescere in modo efficace, con opportunità di espansione in vista di un'implementazione su larga scala nel 2027 e oltre.

Con investimenti nella leadership digitale e fornendo alla propria comunità globale di Independent Beauty Consultant gli strumenti necessari per abbracciare una nuova era in cui le opportunità si espandono grazie alla portata dei social media, Mary Kay sta sviluppando un modello scalabile e pronto per il futuro che coniuga imprenditorialità, creatività e relazioni personali.

Ulteriori informazioni sul programma Global Social Squad di Mary Kay sono disponibili qui .

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato la società di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è sbocciato in un'azienda multimiliardaria con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Da più di 60 anni, l'opportunità Mary Kay sostiene le donne nel definire il loro futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, la difesa e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti all'avanguardia per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella tutela del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite da tumori e vittime di violenza domestica e nell'incoraggiamento dei giovani a seguire i propri sogni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito marykayglobal.com . È possibile trovarci su Facebook , Instagram , and LinkedIn o su X .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260514705475/it/

Mary Kay Inc. Corporate Communications

newsroom.marykay.com

972.687.5332 or media@mkcorp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire