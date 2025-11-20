Giornale di Brescia
Marquee Brands amplia il portafoglio globale con l'acquisizione strategica di Stance

Marquee Brands, l'esclusivo acceleratore globale di brand, oggi ha annunciato l'acquisizione di Stance, l'innovativo brand di calzini unici per stile e prestazioni. Fondata nel 2009 a San Clemente, California, Stance entra a far parte del rinomato portafoglio di Marquee Brands, la casa di alcuni dei marchi più importanti al mondo, tra cui Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, BCBG, Ben Sherman, Body Glove e Dakine. L'aggiunta di Stance porta il totale delle vendite al dettaglio nel portafoglio di Marquee a 4,5 miliardi di dollari.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251119948134/it/

Marquee annuncia inoltre una nuova collaborazione con United Legwear and Apparel Co. (ULAC), che diventa il licenziatario globale essenziale del brand, gestendo le operazioni in tutti i territori a eccezione della Cina.

