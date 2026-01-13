Giornale di Brescia
MarkLines rilascia la versione beta della sua AI generativa destinata al settore automotive

MarkLines Co., Ltd. (sede: Minato-ku, Tokyo; presidente e CEO: Makoto Sakai; TYO:3901) ha annunciato il lancio della "versione beta della Gen AI di MarkLines", la nuova funzionalità dedicata agli utenti B2B del settore automotive.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260112866149/it/

"La versione beta della Gen AI di MarkLines" è in grado di rispondere a domande in linguaggio naturale e di generare in modo immediato dati estremamente affidabili e pertinenti richiamati dall'ampio database automotive di MarkLines (immagine: MarkLines Co., Ltd.)

Grazie a questa funzionalità AI, gli utenti possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere subito dati estremamente affidabili e pertinenti richiamati dall'ampio database automotive di MarkLines. Il sistema analizza inoltre queste informazioni sfruttando il ricco contenuto della piattaforma dell'azienda e fornisce dati chiari e concisi basati sul testo.

Combinando l'affidabilità delle informazioni con avanzate capacità analitiche rese possibili dall'AI generativa, questo servizio rappresenta un'offerta B2B unica nel suo genere in Giappone, raffrontabile solo a un numero limitato di esempi a livello mondiale.

MarkLines Co., Ltd.
Kondo, Uki
+81-3-4241-3901
ir@marklines.com



