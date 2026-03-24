MariaDB completa l'acquisizione di GridGain Acquisition to per alimentare la prossima generazione di AI agentica

MariaDB plc oggi ha annunciato la conclusione riuscita della sua acquisizione di GridGain Systems, Inc. , il pioniere dell'elaborazione in memoria e la forza alla base di Apache Ignite. Questa acquisizione strategica segna il passaggio di MariaDB verso l'implementazione di una piattaforma operativa pronta per l'AI, un sistema integrato progettato per gestire i requisiti di estrema velocità dei dati di agenti AI autonomi.

Mentre le aziende passano dai semplici assistenti basati sull'intelligenza artificiale a sistemi autonomi in grado di ragionare e agire, i tradizionali livelli di dati stanno raggiungendo un punto di rottura.

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