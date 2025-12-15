Marathon Asset Management finanzia EXALTA Group con capitali per la crescita

Marathon Asset Management ("Marathon"), importante credit manager globale con asset in gestione per oltre 24 miliardi di dollari USA, è lieto di annunciare la chiusura di un finanziamento in capitale per la crescita a EXALTA Group ("EXALTA" o la "Società"), società del portafoglio di Montagu. Marathon ha guidato il finanziamento di supporto alla formazione di EXALTA tramite la fusione strategica di tre aziende del gruppo Montagu: Intech, Resolve Surgical Technologies e Tyber Medical.

Questa operazione rientra tra le tante riuscite transazioni europee dell'attività creditizia di Marathon nel mondo sanitario, settore in cui l'azienda è particolarmente esperta grazie a un ramo d'attività dedicato al finanziamento sanitario e a un comitato medico consultivo specializzato, che fornisce approfondite informazioni in materia alle aziende di medie dimensioni.

