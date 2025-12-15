Giornale di Brescia
Marathon Asset Management finanzia EXALTA Group con capitali per la crescita

Marathon Asset Management ("Marathon"), importante credit manager globale con asset in gestione per oltre 24 miliardi di dollari USA, è lieto di annunciare la chiusura di un finanziamento in capitale per la crescita a EXALTA Group ("EXALTA" o la "Società"), società del portafoglio di Montagu. Marathon ha guidato il finanziamento di supporto alla formazione di EXALTA tramite la fusione strategica di tre aziende del gruppo Montagu: Intech, Resolve Surgical Technologies e Tyber Medical.

Questa operazione rientra tra le tante riuscite transazioni europee dell'attività creditizia di Marathon nel mondo sanitario, settore in cui l'azienda è particolarmente esperta grazie a un ramo d'attività dedicato al finanziamento sanitario e a un comitato medico consultivo specializzato, che fornisce approfondite informazioni in materia alle aziende di medie dimensioni.

