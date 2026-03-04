Mangiarotti diventa Westinghouse Electric Italy

Mangiarotti S.p.A., azienda interamente controllata di Westinghouse Electric UK Holdings Limited, ha cambiato la ragione sociale in Westinghouse Electric Italy S.p.A.

Il passaggio è l'ultima pietra miliare dell'azienda nella sua trasformazione in un polo produttivo nucleare specializzato e all'avanguardia per rafforzare ulteriormente la catena di approvvigionamento globale di Westinghouse. Westinghouse Electric Italy impiega circa 300 professionisti altamente qualificati ed è attualmente posizionata per una crescita significativa, supportando progetti AP1000 ® e AP300™ in tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Polonia e Bulgaria. Inoltre, Westinghouse Italy è specializzata nella produzione di apparecchiature pesanti per sistemi di alimentazione a vapore nucleare (NSSS), è coinvolta in progetti di fusione globale e prevede di avere un ruolo nel rilancio del programma nucleare italiano.

