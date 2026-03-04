Giornale di Brescia
Mangiarotti diventa Westinghouse Electric Italy

Mangiarotti S.p.A., azienda interamente controllata di Westinghouse Electric UK Holdings Limited, ha cambiato la ragione sociale in Westinghouse Electric Italy S.p.A.

Il passaggio è l'ultima pietra miliare dell'azienda nella sua trasformazione in un polo produttivo nucleare specializzato e all'avanguardia per rafforzare ulteriormente la catena di approvvigionamento globale di Westinghouse. Westinghouse Electric Italy impiega circa 300 professionisti altamente qualificati ed è attualmente posizionata per una crescita significativa, supportando progetti AP1000 ® e AP300™ in tutto il mondo, compresi Stati Uniti, Polonia e Bulgaria. Inoltre, Westinghouse Italy è specializzata nella produzione di apparecchiature pesanti per sistemi di alimentazione a vapore nucleare (NSSS), è coinvolta in progetti di fusione globale e prevede di avere un ruolo nel rilancio del programma nucleare italiano.

