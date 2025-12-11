Mainstay Medical annuncia la raccomandazione sulla copertura da parte della International Society for the Advancement of Spine Surgery (ISASS) per ReActiv8
Mainstay Medical Holdings plc oggi ha annunciato che la International Society for the Advancement of Spine Surgery (ISASS) ha pubblicato raccomandazioni e criteri riguardanti la copertura per l’impiego della neurostimolazione rigenerativa nel trattamento della lombalgia cronica di origine meccanica associata a disfunzione del muscolo multifido. ReActiv8 è l’unica terapia di neurostimolazione rigenerativa approvata negli Stati Uniti, in Europa e in Australia per questa indicazione.
La dichiarazione, che conferma il sostegno della ISASS alla copertura da parte degli enti pagatori per sistemi di neurostimolazione rigenerativa impiantabili in pazienti adeguatamente selezionati, è stata pubblicata nel numero di dicembre dell’International Journal of Spine Surgery ed è accessibile qui: https://www.ijssurgery.com/content/early/2025/12/10/8833 .
