Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Mainstay Medical annuncia la raccomandazione sulla copertura da parte della International Society for the Advancement of Spine Surgery (ISASS) per ReActiv8

AA

Mainstay Medical Holdings plc oggi ha annunciato che la International Society for the Advancement of Spine Surgery (ISASS) ha pubblicato raccomandazioni e criteri riguardanti la copertura per l’impiego della neurostimolazione rigenerativa nel trattamento della lombalgia cronica di origine meccanica associata a disfunzione del muscolo multifido. ReActiv8 è l’unica terapia di neurostimolazione rigenerativa approvata negli Stati Uniti, in Europa e in Australia per questa indicazione.

La dichiarazione, che conferma il sostegno della ISASS alla copertura da parte degli enti pagatori per sistemi di neurostimolazione rigenerativa impiantabili in pazienti adeguatamente selezionati, è stata pubblicata nel numero di dicembre dell’International Journal of Spine Surgery ed è accessibile qui: https://www.ijssurgery.com/content/early/2025/12/10/8833 .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Richieste di informazioni da parte di investitori e della stampa

Gilmartin Group LLC
Greg Chodaczek
Tel.: + 1 (610) 368-6505
E-mail: Greg@gilmartinir.com

Mainstay Medical
Comunicazioni aziendali
E-mail: Media@mainstaymedical.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario