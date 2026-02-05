Giornale di Brescia
Mainstay Medical annuncia la copertura esclusiva di ReActiv8® da parte di Blue Cross Blue Shield del Nord Dakota

AA

Mainstay Medical Holdings plc oggi ha annunciato che Blue Cross Blue Shield del Nord Dakota ha stabilito una copertura vantaggiosa per la terapia ReActiv8 Restorative Neurostimulation TM per il trattamento della lombalgia cronica intrattabile. La politica è entrata in vigore nel gennaio 2026 e specifica che ReActiv8 è l'unica terapia considerata necessaria dal punto di vista medico quando vengono soddisfatti i requisiti per la copertura.

“Siamo lieti che un altro membro pagante di Blue Cross Blue Shield sia entrato in Anthem per rendere ReActiv8 disponibile a pazienti attentamente selezionati dopo aver esaminato l'ampia mole di evidenza clinica che abbiamo creato”, ha dichiarato Jason Hannon, CEO di Mainstay Medical.

