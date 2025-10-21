Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Maggiore efficienza di progettazione grazie ai modelli elettrici preinstallati Murata nelle versioni più recenti di Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office)

AA

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) annuncia l’avvio di una collaborazione strategica con Cadence Design Systems, Inc. che rende le librerie di prodotti Murata direttamente accessibili all’interno dei principali strumenti di automazione nella progettazione dell’elettronica (EDA) Cadence. I prodotti Murata selezionati – induttori e condensatori – sono ora preinstallati nelle versioni più recenti di Cadence OrCAD X Capture™, Allegro X System Capture™ e AWR Design Environment™ (Microwave Office). Mettendo in grado gli ingegneri di selezionare direttamente i componenti Murata all’interno di questi strumenti e di eseguire simulazioni, questa iniziativa consentirà di semplificare e perfezionare la progettazione dei circuiti di alimentazione, ad alta frequenza e per la soppressione del rumore.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251020838506/it/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Collaboration with Cadence Design Systems, Inc.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Collaboration with Cadence Design Systems, Inc.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni contattare:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Keisuke Tsuboi, prsec_mmc@murata.com
Ufficio comunicazioni aziendali



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario