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Macrobond sceglie Pedro Rodrigues come responsabile della piattaforma e dell'AI

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Macrobond, piattaforma leader nei dati e nelle analisi macroeconomiche, oggi ha annunciato di aver scelto Pedro Rodrigues come responsabile della piattaforma e dell''AI. Questa nomina rappresenta un momento importante nell'evoluzione di Macrobond, che da fornitore di dati affidabili si trasforma in piattaforma AI di intelligence totalmente nativa rivolta alla comunità globale della ricerca macroeconomica.

Pedro entra a far parte dell'azienda in un momento di svolta fondamentale; in tutti i servizi finanziari, la sperimentazione dell'AI è praticamente universale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Marisa Watson
marketing@macrobond.com
macrobond.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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