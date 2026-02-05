Giornale di Brescia
Macrobond lancia Macrobond Amplify, un nuovo standard per la ricerca finanziaria interattiva

Macrobond, la piattaforma globale per i dati macroeconomici e finanziari, ha annunciato il lancio di Macrobond Amplify, uno strumento di distribuzione della ricerca basato su browser che consente ad economisti e analisti di fornire ricchi contenuti interattivi ai propri consumatori su larga scala.

Amplify consente ad analisti e team di ricerca di andare oltre grafici statici e PDF, offrendo approfondimenti interattivi ed esplorabili che generano fiducia, promuovono la collaborazione e generano processi decisionali migliori. Con Amplify, i team di ricerca possono pubblicare modelli di ricerca interattivi e verificabili che i clienti possono esplorare direttamente tramite grafici o visualizzazioni dinamiche. Mediante la condivisione di un semplice link, gli utenti di Amplify possono distribuire la propria ricerca su larga scala con partner e clienti interni.

