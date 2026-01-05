Giornale di Brescia
Macnica nomina Sebastien Dignard CEO della regione atlantica per accelerare la strategia globale da componenti a soluzioni e per le verticali

Macnica Inc. oggi ha annunciato la promozione di Sebastien Dignard a direttore generale della regione atlantica dell'azienda. In questo ruolo, Dignard guiderà l'attività di Macnica in tutto il Nordamerica, l'Europa e il Sudamerica , accelerando la strategia da componenti a soluzioni dell'azienda e rafforzando la collaborazione interregionale per offrire valore a lungo termine per clienti e partner nei principali settori verticali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260105187782/it/

Sebastien Dignard, CEO, Macnica Atlantic Region

Dignard ha già ricoperto l'incarico di presidente di Macnica Americas per due anni, durante i quali ha guidato l'organizzazione in un periodo di crescita e trasformazione nei semiconduttori, nell'imaging, nel networking e nelle tecnologie avanzate.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media
Bill Robbins
Macnica Communications
bill@nj2communications.com

Carl Dahlberg
Direttore del Marketing
Carl.dahlberg@macnica.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

