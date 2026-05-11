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Macnica ATD Europe rileva Indesmatech per approfondire la presenza tecnologica in tutta l'Europa settentrionale

Macnica ATD Europe oggi ha annunciato l'acquisizione di Indesmatech , azienda paneuropea del ramo tecnologico e della consulenza specializzata nella rappresentanza di semiconduttori avanzati, nell'assistenza alla progettazione e nella consulenza, oltre a servizi di acquisto online point click.

L'acquisizione è un'iniziativa strategica di Macnica ATD Europe volta a rafforzare la sua presenza commerciale e tecnologica in Scandinavia e nei Paesi dell'Europa settentrionale, aggiungendo relazioni regionali consolidate, capacità tecnologiche in-house e un approccio sostenuto da un ecosistema comprovato in linea con la sua già solida presenza nella regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Carl Dahlberg, Direttore senior del Marketing, carl.dahlberg@macnica.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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