Macnica ATD Europe rileva Indesmatech per approfondire la presenza tecnologica in tutta l'Europa settentrionale

Macnica ATD Europe oggi ha annunciato l'acquisizione di Indesmatech , azienda paneuropea del ramo tecnologico e della consulenza specializzata nella rappresentanza di semiconduttori avanzati, nell'assistenza alla progettazione e nella consulenza, oltre a servizi di acquisto online point click.

L'acquisizione è un'iniziativa strategica di Macnica ATD Europe volta a rafforzare la sua presenza commerciale e tecnologica in Scandinavia e nei Paesi dell'Europa settentrionale, aggiungendo relazioni regionali consolidate, capacità tecnologiche in-house e un approccio sostenuto da un ecosistema comprovato in linea con la sua già solida presenza nella regione.