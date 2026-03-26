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M1X Global annuncia il lancio pubblico e un round finanziamento angel da 3 milioni di dollari per ridimensionare la finanza sovrana

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M1X Global, un'azienda di infrastrutture sovrane e tecnologie finanziarie, ha annunciato oggi il proprio lancio sul mercato, in concomitanza con il closing di un round di finanziamento angel da 3 milioni di dollari che ha registrato una domanda superiore all'offerta. Il finanziamento, che comprende investimenti strategici e sovvenzioni, sosterrà lo sviluppo della piattaforma e promuoverà l'accelerazione dell'adozione istituzionale regolamentata di USDM1, il primo strumento di debito sovrano denominato in USD e garantito da titoli del Tesoro, emesso in modo nativo da un soggetto sovrano su un'infrastruttura blockchain pubblica.

Il finanziamento di 3 milioni di dollari ha attirato la partecipazione di attori leader dei mercati di capitali globali e dell'infrastruttura degli asset digitali, tra cui Balaji Srinivasan, ex CTO di Coinbase, Tama Churchouse, CEO di Cumberland Labs, Richard Gorelick, ex Head of Market Structure presso DRW e Dan Robichaud, ex CIO presso Intel.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kishan Naran
kishan.naran@wachsman.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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