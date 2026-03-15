LZE GmbH introduce sul mercato la tecnologia RFicient® di Fraunhofer

LZE GmbH sta ampliando il suo portafoglio di trasferimento tecnologico e rendendo la tecnologia di ricezione a bassissimo consumo energetico RFicient® messa a punto dal Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIS disponibile per la prima volta come chip standard per applicazioni industriali prossime alla produzione. La soluzione rende possibili progetti di IoT efficienti in termini energetici che rimangono costantemente raggiungibili pur consumando solo microamp – un passaggio fondamentale per prodotti IoT duraturi e a bassa manutenzione.

LZE GmbH porta il trasferimento tecnologico sul mercato: disponibilità di chip standard per applicazioni prossime alla produzione

Come un ponte tra ricerca e industria, LZE GmbH sta facilitando alle aziende l’accesso a tecnologie innovative, aiutandole a trasformare rapidamente e in modo affidabile nuovi sviluppi in soluzioni pronte per il mercato. Con RFicient®-IC (FH101RF), LZE sta fornendo un altro prodotto di alta tecnologia che proviene direttamente dalla ricerca Fraunhofer e che ora può essere ordinato in grandi quantità e integrato per la prima volta nello sviluppo di prodotti prossimi alla produzione.

L’introduzione di questo chip standard riduce i cicli di sviluppo e consente ai produttori di trasformare soluzioni efficienti di IoT wireless in prodotti molto più rapidamente, dai dispositivi della smart home ai sensori industriali, alle soluzioni di logistica e tracciamento.

Contesto tecnologico: ricezione a bassissimo consumo energetico, inferiore a 3,5 µA

RFicient® risolve una sfida chiave nel wireless, i sistemi IoT a batteria: ricezione radio continua con consumi energetici estremamente bassi. Il ricevitore di riattivazione monitora costantemente il canale radio consumando meno di 3.5 µA e risponde a segnali di riattivazione in soli 32 millisecondi circa. Il dispositivo supporta diverse bande di frequenza senza licenza, tra cui 433 MHz, 868/915 MHz e 2.4 GHz, e consente riattivazioni selettive attraverso un ID a 16-bit. Questo rende possibile lo sviluppo di prodotti IoT in grado di funzionare per molti anni con una sola batteria, senza compromettere il range o il tempo di risposta.

Secondo il Dr. Christian Forster, CEO di LZE GmbH: “Il nostro compito è quello di trasformare i risultati della ricerca in tecnologie pronte per il mercato. RFicient® ne è un brillante esempio: l’industria ha bisogno di soluzioni wireless con consumi efficienti che siano sia affidabili che scalabili. Rendendo RFicient®-IC disponibile come prodotto standard, consentiamo alle aziende di ottenerlo da noi in grandi quantità, accelerando così il percorso dall’idea al prodotto, tutti basati sulla ricerca all’avanguardia di Fraunhofer IIS”.

Thomas Thönes, Group Leader, RFIC Design in Fraunhofer IIS, aggiunge: “Con RFicient®, mostriamo come i sistemi wireless possano rispondere rapidamente e in modo affidabile con minimi consumi energetici. La capacità di rilevare continuamente segnali di riattivazione pur consumando meno di 3,5 µA apre nuove prospettive per soluzioni IoT sostenibili e a bassa manutenzione. Il prossimo passaggio logico è pertanto rendere la tecnologia disponibile al settore come soluzione standard, insieme al nostro partner LZE”.

Ampia gamma di applicazioni possibili

RFicient® è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono efficienza ad alta energia e lunga vita operativa, come nella smart home e nei sistemi di automazione degli edifici, nel monitoraggio delle condizioni industriali, nelle reti dei sensori wireless e nelle soluzioni di logistica e tracciamento.

RFicient® a embedded world 2026

Fraunhofer IIS presenterà la sua tecnologia RFicient®, tra le alter, allo stand condiviso con Fraunhofer (422 nella Hall 4) alla fiera embedded world di Norimberga, che si svolge dal 10 al 12 marzo 2026.

RFicient®-IC (FH101RF) è disponibile direttamente dal negozio online di LZE GmbH.

https://www.lze-innovation.de/en/products/rficient-iot-ic

Informazioni su LZE GmbH

In LZE GmbH, siamo il ponte tra il mondo della scienza e il mercato. Insieme ai nostri solidi partner di ricerca che provengono da un’ampia gamma di discipline, abbiamo sviluppato strumenti efficaci ed efficienti in numerosi progetti di ricerca che facilitano la trasformazione delle ultime scoperte scientifiche in soluzioni applicabili a livello industriale. È così che trasformiamo le invenzioni in innovazioni pronte per il mercato.

Come mercato per le tecnologie all’avanguardia, forniamo alle aziende l’accesso a sviluppi e prodotti, oltre a servizi completi di lancio sul mercato. Gestiamo inoltre la commercializzazione di tecnologie all’avanguardia provenienti direttamente da istituti di ricerca.

Per maggiori informazion, visitare il sito https://www.lze-innovation.de/en

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