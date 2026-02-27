Lyten completa l'acquisizione di Northvolt Sweden e stabilisce il suo primo Lyten Industrial Hub in Svezia

Lyten, un leader globale nelle batterie a litio-zolfo e sistemi di accumulo di energia, ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Northvolt Ett e Ett Expansion (Skellefteå, Svezia) e di Northvolt Labs (Västerås, Svezia). L'acquisizione di Northvolt Sweden comprende 16 GWh di capacità produttiva di batterie esistente, un terreno di più di 160 ettari, infrastruttura ed edifici per supportare le attività produttive e industriali ampliate, e il più grande e più avanzato centro di ricerca e sviluppo nel settore delle batterie in Europa.

Northvolt Labs, the largest battery research and development facility in Europe. Located in Västerås, Sweden.

Lyten inoltre ha annunciato la formazione della Lyten Industrial Hub, situata a Skellefteå, nel sito di Northvolt Ett. L'hub industriale utilizzerà l'infrastruttura realizzata da Northvolt e accederà all'abbondante energia idrica pulita per collocare la produzione di batterie insieme ai centri dati di intelligenza artificiale e alle operazioni industriali complementari di importanza strategica per la Svezia e l'Unione europea. Lyten prevede di utilizzare i suoi sistemi di batterie e accumulo di energia nell'ambito dell'infrastruttura industriale dell'hub.

EdgeConneX, sviluppatore globale di centri dati leader nel settore, nonché azienda del portafoglio EQT, prevede di rilevare un sito per un centro dati da Lyten in Skellefteå. Il sito ha un potenziale di espansione massima di un campus di data center di un gigawatt, che sarebbe uno dei più grandi parchi di data center in Europa.

Dan Cook, CEO e Cofondatore di Lyten, ha dichiarato, “Con questa acquisizione, Lyten ora gestisce uno dei centri di produzione di batterie più grandi d'Europa e il centro di R&S nel settore delle batterie più grande d'Europa. Abbiamo l'infrastruttura, il talento e la tecnologia necessari per costruire un florido ecosistema di batterie in Nordamerica e in Europa, sostenuto da catene di fornitura locali e talento locale, per soddisfare l'esigenza globale in rapida crescita di infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica”.

Lyten prevede di iniziare immediatamente il processo di riavvio delle attività per Northvolt Ett e Northvolt Labs. Ett produrrà batterie agli ioni di litio NMC servendo un ampio segmento di clienti, tra cui sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS), i mercati automobilistico e della mobilità diversificata. Lyten prevede che le vendite commerciali di celle da Northvolt Ett forniranno la struttura produttiva BESS di Lyten in Polonia, Northvolt Dwa, nella seconda metà del 2026.

Northvolt Labs a Västerås continuerà a sviluppare celle agli ioni di litio NMC a lunga durata e collaborerà con il team Lyten Silicon Valley per industrializzare la tecnologia delle batterie al litio-zolfo di Lyten per la produzione su gigascala.

Lyten collabora da vicino con i sindacati locali e lancerà un programma di riassunzioni sia a Skellefteå che a Västerås. Sulla base della domanda prevista dei clienti, Lyten prevede di assumere oltre 600 dipendenti nei prossimi 12 mesi e di continuare ad assumere a ritmo serrato nei prossimi anni.

Matthias Arleth, CEO di Lyten Sweden ha dichiarato, “Poiché la transazione ora è conclusa, siamo entusiasti di riavviare la produzione e iniziare l'accelerazione in Svezia, una linea di produzione alla volta. A Skellefteå abbiamo dato prova di riuscire a produrre celle di batterie costanti, di alta qualità che rispondono alle esigenze attuali dei clienti. Il lavoro di ricerca e sviluppo a Västerås sarà una pietra miliare nella nostra ambizione di rispondere alla domanda futura del mercato sia con batterie NMC ad alte prestazioni che con batterie al litio-zolfo di nuova generazione”.

Kristina Sundin Jonsson, Responsabile dell'amministrazione, Comune di Skellefteå, ha aggiunto, “Siamo lieti della ripresa della produzione a Skellefteå. La necessità di batterie continua ad aumentare e l'UE ha identificato batterie come un prodotto strategico per la competitività europea nella sua strategia delle batterie appena pubblicata. I prerequisiti di cui disponiamo a Skellefteå consentono alla Svezia di assumere una posizione significativa in questo lavoro e contribuiscono ad una catena del valore delle batterie forte e resiliente , compresi fornitori, ricerca e attrazione di talenti”.

In ottobre, Lyten ha annunciato il completamento della sua acquisizione dell'impianto produttivo di BESS di Northvolt a Gdansk, Polonia; mentre procede l'acquisizione dei beni di Northvolt a Heide, Germania. L'intera acquisizione di Northvolt comprende beni produttivi con un valore contabile di 5 miliardi di dollari. Lyten sta finanziando le sue acquisizioni di Northvolt con investimenti di capitali da investitori nordamericani ed europei nuovi e consolidati e da capitali dall'investimento di EdgeConneX nel sito del data center.

“Apprezziamo davvero il sostegno del comune di Skellefteå e il governo svedese, il governo degli Stati Uniti e l'Unione Europea nel contribuire a rendere questa acquisition una realtà”, ha dichiarato Lars Herlitz, Presidente e Cofondatore di Lyten. “Comprendiamo pienamente il potenziale di questi beni e l'importanza di creare posti di lavoro di alta qualità e crescita economica in Svezia. Le batterie sono ormai un elemento essenziale per garantire l'indipendenza energetica e per sostenere la competitività delle industrie europee da quella automobilistica a quella aerospaziale, ai data center alla resilienza della rete. Stiamo riunendo il meglio dell'innovazione della Silicon Valley e delle competenze svedesi in campo ingegneristico e produttivo per garantire il successo di questo sviluppo”.

Fondata nel 2015, Lyten è il leader globale nel settore delle batterie al litio-zolfo e dei materiali al grafene 3D. Ha ricevuto un investimento di capitale per oltre 625 milioni di dollari e si è assicurata LOI per 650 milioni di dollari in finanziamenti dalla Export Import Bank statunitense. Lyten è un'azienda privata con oltre 1000 investitori, tra cui Stellantis, FedEx, Honeywell, Prime Movers Lab, il Fondo europeo per gli investimenti e il Luxembourg Future Fund. Nessun investitore detiene più del 5% del capitale della società e tutti gli investitori di rilievo si trovano in Nordamerica e in Europa. Il CdA di Lyten è costituito da membri statunitensi ed europei, la sede di Lyten si trova a San Jose, California, e la direzione europea è in Lussemburgo.

L'azienda vanta oltre 550 brevetti ottenuti o in attesa di rilascio e attualmente sta producendo batterie al litio-zolfo a livello nazionale a San Jose, CA. per sistemi di droni, autonomi e clienti nel settore della difesa e gestisce l'impianto produttivo di sistemi di accumulo di energia in batterie più grande d'Europa a Gdansk, Polonia. Lyten detiene un crescente portafoglio di prodotti che utilizzano la sua piattaforma di super materiali a 3D Graphene nella produzione di cementi, additivi, nei settori degli sport motoristici e della difesa.

Lyten è stata classificata all'8o posto da Fast Company come Società energetica più innovativa, e nominata da Time tra le più importanti aziende di tecnologia green in America nel 2024, 2025 e 2026 ed è stata nominata per la Silicon Valley Defense Journal’s Top 100 National Security Companies per il terzo anno consecutivo nel 2025.

