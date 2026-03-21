Lyten aprirà un polo industriale Lyten in Polonia

Lyten, la società di applicazioni di supermateriali, nonché leader globale nel settore dell'accumulo di energia, ha annunciato l'interesse ad aprire un Lyten Industrial Hub in Polonia. Nel 2026, Lyten condurrà uno studio di fattibilità per valutare i requisiti della produzione di prodotti Lyten, di potenziali collaborazioni con enti pubblici e privati, e la necessaria infrastruttura energetica e dei servizi. Il polo industriale sorgerà intorno a Lyten Dwa, l'impianto produttivo di sistemi di accumulo di energia, nonché centro di ricerca e sviluppo con sede a Gdańsk.

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Lyten Voltpack Mobile System in front of Lyten Dwa plant in Gdansk, Poland

Nel febbraio 2026, Lyten ha annunciato la creazione del suo primo Industrial Hub a Skellefteå, Svezia, nella sede dell'ex stabilimento Northvolt Ett, che ha recentemente rilevato. Il polo industriale comprenderà la produzione di batterie e un data center della capacità massima di 1 GW, realizzato da EdgeConneX. Una volta raggiunta la piena capacità produttiva, il polo industriale svedese dovrebbe attrarre oltre 10 miliardi di dollari in ulteriori investimenti per le infrastrutture e sarà un motore per la crescita dell'occupazione.

“Stiamo entrando in una nuova era di sviluppo delle infrastrutture per supportare l'aumento nei prossimi decenni della domanda energetica, dei data center per l'intelligenza artificiale e della spesa militare”, ha spiegato Dan Cook, CEO e cofondatore di Lyten. “Lyten sta creando poli industriali situati in località strategiche per riunire i materiali avanzati e i sistemi di accumulo di energia in batterie di Lyten e l'infrastruttura digitale dell'AI. Riteniamo che la Polonia abbia il talento giusto, l'infrastruttura giusta e l'appetito giusto per collaborazioni pubbliche-private che consentiranno al Lyten Industrial Hub di prosperare a Gdańsk”.

Attualmente, Lyten gestisce il più grande impianto produttivo europeo di sistemi di accumulo di energia in batterie (BESS) a Gdansk, Polonia, dove produce il Voltpack Mobile System (VMS). Il VMS è un sistema di gestione di energia modulare, basato sull'AI che utilizza batterie per garantire la fornitura di energia elettrica continua e affidabile in qualsiasi momento. VMS è pre-integrato per coordinare l'energia con tempi di risposta in millisecondi tra qualsiasi combinazione di fonti di energia solare, eolica, da generatori, da batterie e dalla rete elettrica.

Altri prodotti Lyten, realizzati con i supermateriali proprietari dell'azienda (materiali a base di Lyten 3D Graphene), che saranno valutati per essere inclusi nel Lyten Industrial Hub, comprendono:

Batterie al litio-zolfo per sistemi autonomi, tra cui droni, robot e satelliti.

Filamenti per stampa 3D ultra resistenti e adesivi Lyten per utilizzi nei settori della difesa, aerospaziale e degli sport motoristici.

Additivi per cemento Lyten S Cure, che consentono la produzione di cementi ad elevata resistenza con impronta di carbonio ridotta, che supportano lo sviluppo di infrastrutture commerciali, industriali e di importanza critica.

Robert Chryc-Gawrychowski, CEO di Lyten Poland, ha aggiunto: “Il settore produttivo crea posti di lavoro, la cui necessità è molto sentita, ma richiede un notevole investimento di capitali. I data center per l'AI portano investimenti e capitali molto importanti, ma non promuovono la crescita dell'occupazione. L'unione di questi due elementi nei nostri poli industriali ci consentirà di offrire i vantaggi di entrambi i settori e di preparare l'economia locale per il futuro, mentre l'AI continua la sua dirompente espansione”.

Il 20 marzo, Lyten ha invitato leader provenienti dai settori pubblico e privato della Polonia e dell'Unione europea a una cerimonia di inaugurazione presso il suo impianto di Lyten Dwa a Gdańsk. È stato il primo evento del genere da quando Lyten ha rilevato il sito nel quarto trimestre 2025. Tra i partecipanti: il Ministro dell'Economia e della Finanza, Andrzej Domański; il Maresciallo della Provincia di Pomerania, Mieczyslaw Struk; e il Vice Sindaco di Gdańsk, Piotr Grzelak.

Informazioni su Lyten

Fondata nel 2015, Lyten è il leader globale nel settore delle batterie al litio-zolfo e dei materiali avanzati al grafene 3D. Ha ricevuto un investimento di capitale per oltre 625 milioni di dollari e si è assicurata LOI per 650 milioni di dollari in finanziamenti dalla Export Import Bank statunitense. Lyten è un'azienda privata con oltre 1000 investitori, tra cui Stellantis, FedEx, Honeywell, Prime Movers Lab, il Fondo europeo per gli investimenti e il Luxembourg Future Fund. Nessun investitore detiene più del 5% del capitale della società e tutti gli investitori di rilievo si trovano in Nordamerica e in Europa. Il CdA di Lyten è costituito da membri statunitensi ed europei, la sede di Lyten si trova a San Jose, California, e la direzione europea è in Lussemburgo.

L'azienda vanta oltre 550 brevetti ottenuti o in attesa di rilascio e attualmente produce batterie al litio-zolfo utilizzando materie prime nazionali a San Jose, California, per clienti nei settori dei droni, dei sistemi autonomi e della difesa; l'azienda gestisce inoltre l'impianto produttivo di sistemi di accumulo di energia in batterie più grande d'Europa a Gdansk, Polonia. Lyten detiene un crescente portafoglio di prodotti che utilizzano la sua piattaforma di supermateriali a base di 3D Graphene nella produzione di cementi e additivi e nei settori degli sport motoristici e della difesa.

Lyten è stata classificata all'8o posto da *Fast Company* come Società energetica più innovativa, e nominata da *Time* tra le migliori aziende di tecnologia green in America nel 2024, 2025 e 2026 ed è stata inclusa tra le 100 aziende migliori per la sicurezza nazionale del Silicon Valley Defense Journal.

Informazioni su Lyten Poland

Lyten Poland gestisce il sito di Dwa, un impianto di produzione di 25.000 mq e un centro di ricerca e sviluppo specializzato nella produzione di sistemi di accumulo di energia in batterie (BESS), aperto nel 2023.

Si tratta del più grande impianto di produzione di sistemi di accumulo di energia in Europa, dotato di attrezzature, tecnologie e automazione robotica all'avanguardia. Lo stabilimento è in grado di supportare una capacità produttiva di 6GWh, ed è attrezzato per consentire un ampliamento futuro fino a 12 GWh.

Il 16 ottobre 2025, Lyten ha completato l'acquisizione dell'allora impianto di Northvolt Dwa. L'acquisizione ha compreso il portafoglio di prodotti BESS di Northvolt e la relativa proprietà intellettuale. L'impianto, assieme al centro R&S diventerà il principale centro europeo di produzione di sistemi BESS dell'azienda.

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Bob Zeitlinger

bzeitlinger@makovsky.com





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