LYCRA® VintageFX Fiber debutta ufficialmente al Kingpins Amsterdam

The LYCRA Company , un leader globale nelle soluzioni di fibre e tecnologie per il settore dell'abbigliamento, oggi ha annunciato il lancio globale di LYCRA ® VintageFX fiber al Kingpins Amsterdam , 15-16 aprile. Questa fibra di nuova generazione offre il look autentico del denim vintage in linee moderne, proponendo al contempo il comfort, la vestibilità e la forma che i consumatori si aspettano dal tessuto denim elasticizzato.

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LYCRA® VintageFX fiber officially launches at Kingpins Amsterdam, April 15–16. The LYCRA Company’s latest innovation delivers the authentic look of heritage denim in modern silhouettes while providing the comfort, fit, and shape retention that consumers expect from stretch denim.

Progettato per il denim e i tessuti a trama, la fibra LYCRA ® VintageFX fissa un nuovo punto di riferimento, permettendo ai marchi e alle tessiture di ricreare look rigidi, ispirati alla tradizione senza sacrificare la resilienza, la durata e il comfort di chi li indossa.

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Izaskun Hernanz

Izaskun.Hernanz@lycra.com





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