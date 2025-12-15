L'unione di Winston & Strawn e Taylor Wessing UK formerà uno studio legale transatlantico di prim'ordine

Winston & Strawn e l'attività basata nel Regno Unito di Taylor Wessing hanno annunciato l'intenzione di fondersi, creando uno studio legale transatlantico di prestigio che opererà con un nuovo nome condiviso, Winston Taylor . La fusione risponde a una domanda crescente da parte dei clienti di consulenza perfettamente integrata negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'UE per le aziende, le persone e i mercati alla guida di capitale e innovazione.

Una volta ultimata, la combinazione unirà due società internazionali con oltre 400 anni di storia complessiva, punti di forza complementari e una visione comune per soddisfare le esigenze globali dei clienti.

