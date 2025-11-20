Giornale di Brescia
Business Wire

Luma AI raccoglie 900 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie C condotto da HUMAIN e collabora a un supercluster di AI da 2 gigawatt in Arabia Saudita

Luma AI , l'azienda di intelligenza artificiale all'avanguardia che crea AGI multimodali, oggi ha annunciato la raccolta di 900 milioni di dollari in un round di investimento di serie C, condotto da HUMAIN , una società PIF (fondo di investimento pubblico) che offre soluzioni globali complete di AI, con la partecipazione significativa di AMD Ventures e degli investitori esistenti Andreessen Horowitz, Amplify Partners e Matrix Partners.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251119757749/it/

(L–R) Amit Jain, CEO of Luma AI, and Tareq Amin, CEO of HUMAIN, at the U.S.–Saudi Investment Forum in Washington, D.C., where Luma AI announced its $900 million Series C and partnership on Project Halo - a 2-gigawatt AI supercluster in Saudi Arabia that will power next-generation World Models and accelerate the path toward Multimodal AGI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Peter Binazeski
Responsabile delle comunicazioni
Luma AI
peter@lumalabs.ai

Hana Nemec
Responsabile delle comunicazioni e PR
HUMAIN
hnemec@humain.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

  3. Ricarica la pagina se necessario