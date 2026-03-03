Lucidis® fissa standard elevati negli interventi di cataratta di alta qualità con prestazioni visive complete
Swiss Advanced Vision annuncia nuova evidenza clinica che conferma le eccezionali prestazioni della sua lente intraoculare (IOL) Lucidis®, rafforzando la sua posizione come soluzione innovativa nella chirurgia della cataratta di alta qualità. A differenza delle lenti convenzionali Extended Depth of Focus (EDOF), Lucidis® offre prestazioni visive complete paragonabili a una IOL trifocale di alta qualità, pur preservando la sensibilità al contrasto, la qualità visiva, e riducendo al minimo gli effetti collaterali come gli aloni e i riverberi, caratteristiche della sua progettazione totalmente refrattiva brevettata.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260303351509/it/
Swiss Advanced Vision premium IOL lenses for cataract surgery
Un recente studio peer-reviewed, Comparative Analysis of Visual Outcomes Between Lucidis 108M (EDOF) and PhysIOL BVI FineVision (Diffractive) IOLs Using Defocus Curve Measurements (Analisi comparata dei risultati visivi tra le IOL Lucidis 108M (EDOF) e PhysIOL BVI FineVision (diffrattiva) utilizzando misurazioni della curva di defocalizzazione) di H. Naftali, W. Nasser, e M. Naftali , offre dati comparativi convincenti.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303351509/it/
Tel. +41 32 566 54 00 // info@sav-iol.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato