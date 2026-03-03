Giornale di Brescia
Lucidis® fissa standard elevati negli interventi di cataratta di alta qualità con prestazioni visive complete

Swiss Advanced Vision annuncia nuova evidenza clinica che conferma le eccezionali prestazioni della sua lente intraoculare (IOL) Lucidis®, rafforzando la sua posizione come soluzione innovativa nella chirurgia della cataratta di alta qualità. A differenza delle lenti convenzionali Extended Depth of Focus (EDOF), Lucidis® offre prestazioni visive complete paragonabili a una IOL trifocale di alta qualità, pur preservando la sensibilità al contrasto, la qualità visiva, e riducendo al minimo gli effetti collaterali come gli aloni e i riverberi, caratteristiche della sua progettazione totalmente refrattiva brevettata.

Un recente studio peer-reviewed, Comparative Analysis of Visual Outcomes Between Lucidis 108M (EDOF) and PhysIOL BVI FineVision (Diffractive) IOLs Using Defocus Curve Measurements (Analisi comparata dei risultati visivi tra le IOL Lucidis 108M (EDOF) e PhysIOL BVI FineVision (diffrattiva) utilizzando misurazioni della curva di defocalizzazione) di H. Naftali, W. Nasser, e M. Naftali , offre dati comparativi convincenti.

Tel. +41 32 566 54 00 // info@sav-iol.com



