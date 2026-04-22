LTM si aggiudica due premi Google Cloud Partner of the Year Awards per il 2026

LTM , il partner di creatività aziendale per le più grandi imprese al mondo, ha annunciato oggi di aver ricevuto due premi Google Cloud Partner of the Year 2026. LTM ha ricevuto riconoscimenti per i propri risultati all'interno dell'ecosistema Google Cloud, con cui ha aiutato i clienti congiunti a generare trasformazioni cloud a elevato impatto e scalabili.

LTM ha ottenuto il Google Cloud Partner of the Year Award nella categoria Media & Entertainment grazie alla modernizzazione del complesso patrimonio di dati di un'azienda mediatica globale con BigQuery. La trasformazione ha migliorato la velocità, ha ridotto i costi e ha fornito una base scalabile, consentendo analisi in tempo reale e canali pronti per l'IA.

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