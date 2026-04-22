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LTM si aggiudica due premi Google Cloud Partner of the Year Awards per il 2026

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LTM , il partner di creatività aziendale per le più grandi imprese al mondo, ha annunciato oggi di aver ricevuto due premi Google Cloud Partner of the Year 2026. LTM ha ricevuto riconoscimenti per i propri risultati all'interno dell'ecosistema Google Cloud, con cui ha aiutato i clienti congiunti a generare trasformazioni cloud a elevato impatto e scalabili.

LTM ha ottenuto il Google Cloud Partner of the Year Award nella categoria Media & Entertainment grazie alla modernizzazione del complesso patrimonio di dati di un'azienda mediatica globale con BigQuery. La trasformazione ha migliorato la velocità, ha ridotto i costi e ha fornito una base scalabile, consentendo analisi in tempo reale e canali pronti per l'IA.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media: Shambhavi Revandkar | shambhavi.revandkar@ltm.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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