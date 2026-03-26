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LTM posizionata come Leader nella valutazione Provider Lens™ di ISG relativa a Oracle Cloud e all'ecosistema tecnologico 2025

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LTM , il partner di creatività aziendale per le aziende più grandi al mondo, è stata riconosciuta come Leader in più quadranti nelle relazioni di valutazione Provider Lens™ di ISG relativa a Oracle Cloud e all'ecosistema tecnologico 2025 per entrambi gli Stati Uniti e l'Europa da Information Services Group (ISG), azienda leader globale nel settore della ricerca e della consulenza tecnologica.

Lo studio ISG Provider Lens™ valuta i più importanti fornitori di servizi nell'ecosistema Oracle in tutte le aree di capacità critiche, tra cui:

  • Servizi professionali
  • Servizi gestiti
  • Soluzioni e capacità OCI

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Shambhavi Revandkar | Shambhavi.revandkar@ltm.com .



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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