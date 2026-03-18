LTM nominata "Partner consulente 'Rising Star' dell'anno" dalla NVIDIA Partner Network agli NVIDIA GTC 2026

LTM , il partner per la creatività aziendale delle maggiori aziende mondiali, ha conquistato il premio di "Partner consulente 'Rising Star' dell'anno" assegnato dalla NVIDIA Partner Network (NPN) in occasione degli NVIDIA GTC 2026. Il riconoscimento evidenzia la solida collaborazione di LTM con NVIDIA e il suo sempre maggior impatto nell'aiutare le aziende nella transizione verso l'AI, dalla sperimentazione fino all'adozione scalabile e pronta per l'uso professionale.

La NVIDIA Partner Network (NPN) riunisce un ecosistema globale di partner tecnologici e consulenti che collaborano a stretto contatto con NVIDIA per offrire avanzate soluzioni AI. Il ruolo di partner NPN comporta un'approfondita collaborazione con NVIDIA finalizzata ad aiutare i clienti nella transizione verso l'AI, dai progetti pilota fino alle implementazioni su scala aziendale, coniugando le avanzate tecnologie AI di NVIDIA con l'esperienza di LTM, in questo settore e nel comparto di riferimento, per generare risultati concreti.

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