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LTM amplia BlueVerse ™ Tech con AppIQ, AgentIQ e FusionIQ per accelerare la progettazione guidata dall'AI

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LTM – il partner per la creatività aziendale delle maggiori aziende mondiali, oggi ha annunciato l'espansione di BlueVerse TM Tech, la sua piattaforma di progettazione guidata dall'AI , con il lancio di AppIQ, AgentIQ e FusionIQ — tre piattaforme realizzate appositamente per aiutare le aziende a modernizzare le applicazioni, coordinare la fornitura di software incentrata sull'AI e progettare qualità su larga scala.

Lo sviluppo del software si sta evolvendo, passando dall'esecuzione unicamente umana a un processo che coinvolge sia agenti umani che agenti di intelligenza artificiale, pertanto i tradizionali modelli di progettazione e controllo qualità basati sull'impegno sono sempre meno in grado di tenere il ritmo. Queste piattaforme BlueVerse TM integrano l'intelligenza artificiale agentica, abilitata alla progettazione in tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC), permettendo alle aziende di passare più rapidamente dalla complessità di sistemi esistenti a sistemi digitali moderni, resilienti e di alta qualità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Shambhavi Revandkar | Shambhavi.revandkar@ltm.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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