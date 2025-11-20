Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

LTIMindtree rafforza la relazione con Microsoft per accelerare l'adozione di Microsoft Azure e guidare la trasformazione gestita dall'IA

AA

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], azienda globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato l'espansione della sua collaborazione globale con Microsoft per accelerare l'adozione di Microsoft Azure e guidare una trasformazione aziendale gestita dall'IA per le imprese. Nel quadro di tale collaborazione, LTIMindtree favorirà un'adozione più rapida del cloud e sbloccare un valore commerciale superiore per i clienti comuni mediante soluzioni di IA avanzate.

In qualità di partner Global System Integrator (GSI) di Microsoft, LTIMindtree sta rafforzando il proprio impegno per consentire alle aziende globali di ottimizzare i propri investimenti nel cloud, gli impegni nei confronti di Azure e ottenere un time-to-value più rapido.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Shambhavi Revandkar | Global Media Relations | shambhavi.revandkar@ltimindtree.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario