LTIMindtree premiata con due 2025 AWS Partner Awards al AWS re:Invent
LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], importante fornitore globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, oggi ha annunciato di aver ricevuto i premi AWS 2025 Geography and Global Partner Awards, in riconoscimento dei leader mondiali che rivestono ruoli chiave nell'aiutare i clienti a promuovere l'innovazione e creare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). LTIMindtree ha ricevuto i premi Application Modernization Consulting Partner of the Year (Global) e Industry Partner of the Year - Travel and Hospitality.
