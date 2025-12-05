Giornale di Brescia
LTIMindtree premiata con due 2025 AWS Partner Awards al AWS re:Invent

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], importante fornitore globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, oggi ha annunciato di aver ricevuto i premi AWS 2025 Geography and Global Partner Awards, in riconoscimento dei leader mondiali che rivestono ruoli chiave nell'aiutare i clienti a promuovere l'innovazione e creare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). LTIMindtree ha ricevuto i premi Application Modernization Consulting Partner of the Year (Global) e Industry Partner of the Year - Travel and Hospitality.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: Gitanjali Sreepal, gitanjali.sreepal@ltimindtree.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

