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L&T Technology Services ed Emerson annunciano una cooperazione globale e un impegno strategico per guidare l'innovazione nell'eccellenza ingegneristica

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , leader mondiale nei servizi R&D nel settore AI, digitale e ingegneristico, oggi ha annunciato una collaborazione globale strategica con Emerson (NYSE: EMR) , leader internazionale nell'automazione e fornitore di soluzioni avanzate di test e misura.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260511853494/it/

L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson’s Test & Measurement business, including the NI leadership team.

L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson’s Test & Measurement business, including the NI leadership team.

Nel quadro dell'accordo, LTTS fungerà da partner e da integratore globale di sistemi per lo sviluppo tecnologico, supportando la progettazione, l'implementazione e la gestione del ciclo di vita di avanzate piattaforme di ingegneria dei sistemi in diversi settori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto con i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
Email: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
Email: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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