L&T Technology Services ed Emerson annunciano una cooperazione globale e un impegno strategico per guidare l'innovazione nell'eccellenza ingegneristica

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , leader mondiale nei servizi R&D nel settore AI, digitale e ingegneristico, oggi ha annunciato una collaborazione globale strategica con Emerson (NYSE: EMR) , leader internazionale nell'automazione e fornitore di soluzioni avanzate di test e misura.
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L&T Technology Services and Emerson announce strategic global partnership. Seen in the picture: Senior leaders and delegates from L&T Technology Services and Emerson’s Test & Measurement business, including the NI leadership team.
Nel quadro dell'accordo, LTTS fungerà da partner e da integratore globale di sistemi per lo sviluppo tecnologico, supportando la progettazione, l'implementazione e la gestione del ciclo di vita di avanzate piattaforme di ingegneria dei sistemi in diversi settori.
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L&T Technology Services Limited
Email: Aniruddha.Basu@LTTS.com
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L&T Technology Services Limited
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