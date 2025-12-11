Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

L&T Technology Services e PALFINGER inaugurano un GDC nell'ambito di un impegno pluriennale per accelerare lo sviluppo di prodotti

AA

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nel settore AI e dei servizi di consulenza Digital & ER&D, oggi ha annunciato l'inaugurazione di un Global Development Center - APAC all'avanguardia, nell'ambito di un impegno pluriennale con PALFINGER, azienda austriaca pioniera globale nelle soluzioni innovative per gru e sollevamento.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251209625393/it/

From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

Ancorato nel segmento Mobilità di LTTS, il GDC è pronto ad accelerare lo sviluppo dei prodotti di PALFINGER a livello globale e localizzati in India utilizzando la profonda competenza di LTTS e i processi di ingegneria basati sull'AI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: aniruddha.basu@ltts.com

Contatto per i media:
Elisabeth Egle | Senior PR Specialist | PALFINGER AG
C +43 664 85 13218 | e.egle@PALFINGER.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario