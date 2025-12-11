L&T Technology Services e PALFINGER inaugurano un GDC nell'ambito di un impegno pluriennale per accelerare lo sviluppo di prodotti

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), un leader globale nel settore AI e dei servizi di consulenza Digital & ER&D, oggi ha annunciato l'inaugurazione di un Global Development Center - APAC all'avanguardia, nell'ambito di un impegno pluriennale con PALFINGER, azienda austriaca pioniera globale nelle soluzioni innovative per gru e sollevamento.

From PALFINGER, the ceremony was attended by Alexander Susanek (COO), Andreas Hille (Senior Vice President, Product Line Management and Engineering), Santhosh Rao (Senior Vice President Regional Sales & Service, Asia Pacific) and Arun C Bhongale (General Manager, SCM and Procurement). From LTTS, Mritunjay Singh (COO), Dr. Oliver Moron (Vice President, EU-DACH), Mohideen Farouk (Sales Director, EU-DACH), Jayant Joshi (Delivery Head, T&OH), Tejas B Shah (Delivery Head, Agriculture & Material Handling) and Sachin Nikam (Delivery Manager) were present.

Ancorato nel segmento Mobilità di LTTS, il GDC è pronto ad accelerare lo sviluppo dei prodotti di PALFINGER a livello globale e localizzati in India utilizzando la profonda competenza di LTTS e i processi di ingegneria basati sull'AI.

Contatto per i media:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E: aniruddha.basu@ltts.com

Contatto per i media:

Elisabeth Egle | Senior PR Specialist | PALFINGER AG

C +43 664 85 13218 | e.egle@PALFINGER.com





