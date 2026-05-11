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L&T Technology Services e Assai Software collaborano per portare avanti l'intelligence nella progettazione basata su Digital Twin

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS) , un leader globale nei servizi digitali di AI, Digital & ER&D ha firmato un accordo strategico con l'europeo Assai Software Services, uno dei principali fornitori di soluzioni di Engineering Document Management Systems (EDMS) e Digital Twin per sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate e rifornire il vasto settore energetico e dei servizi pubblici in Europa.

La collaborazione nel segmento Sostenibilità di LTTS unirà le sue capacità di progettazione e distribuzione e le competenze in ambito software di Assai per affrontare la crescente complessità di progetti intensi in termini di risorse per i leader del settore energetico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Tirtza Richartz
Assai Software Services BV
t.richartz@assaiglobal.com
+ 31 85-1120221

Aniruddha Basu
L&T Technology Services Limited
E: Aniruddha.Basu@LTTS.com

Sayanti Chakraborty
L&T Technology Services Limited
E: Sayanti.Chakraborty@LTTS.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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