LSEG lancia la piattaforma Digital Markets Infrastructure per i fondi privati e facilita la prima transazione

LSEG oggi comunica il lancio della sua piattaforma Digital Markets Infrastructure ("DMI") rivolta ai fondi privati e facilita la sua prima transazione.

DMI, basata su Microsoft Azure, fornirà scalabilità ed efficienza basate sulla blockchain per l'intero ciclo di vita degli asset, dall'emissione, tokenizzazione e distribuzione fino alla compensazione e manutenzione post-negoziazione degli asset, per diverse classi. LSEG garantirà l'interoperabilità di questa piattaforma con le attuali soluzioni DLT (Distributed Ledger Technology) commerciali e di finanza tradizionale, sfruttando appieno una linea di prodotti e servizi del gruppo, tra cui Workspace.

