Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

LSEG lancia la piattaforma Digital Markets Infrastructure per i fondi privati e facilita la prima transazione

AA

LSEG oggi comunica il lancio della sua piattaforma Digital Markets Infrastructure ("DMI") rivolta ai fondi privati e facilita la sua prima transazione.

DMI, basata su Microsoft Azure, fornirà scalabilità ed efficienza basate sulla blockchain per l'intero ciclo di vita degli asset, dall'emissione, tokenizzazione e distribuzione fino alla compensazione e manutenzione post-negoziazione degli asset, per diverse classi. LSEG garantirà l'interoperabilità di questa piattaforma con le attuali soluzioni DLT (Distributed Ledger Technology) commerciali e di finanza tradizionale, sfruttando appieno una linea di prodotti e servizi del gruppo, tra cui Workspace.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Regno Unito +44 (0)20 7797 1222
Email newsroom@lseg.com
Sito web www.lseg.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario