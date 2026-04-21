LR lancia una nuova generazione nel segmento "Beauty-Food"

Un aspetto sano e naturale è considerato l'ideale numero uno della bellezza. Questo si basa su una dieta equilibrata e un apporto adeguato di sostanze nutritive essenziali. Tuttavia, non sempre l'organismo riesce a produrre o ad assorbire da solo tutte le sostanze nutritive importanti in quantità sufficiente. Ed è qui che entra in gioco LR Health & Beauty con LR 5in1 Beauty Elixir e LR 5in1 Men's Shot. Entrambi i prodotti sono stati sviluppati ulteriormente in termini di formulazione e design. Grazie a questa ottimizzazione, il produttore di integratori alimentari e prodotti cosmetici affiliato ad Ahlen sta lanciando una nuova generazione di prodotti nel segmento "cibo della bellezza", impostando nuovi standard per l'apporto nutrizionale attuale per i suoi clienti e partner commerciali.

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LR 5in1 Beauty Elixir and LR 5in1 Men's Shot

Apporto nutrizionale ottimale attraverso il doppio complesso innovativo

Alla base delle formulazioni ulteriormente sviluppate c’è una combinazione di ingredienti selezionati, adattati specificamente per supportare le diverse esigenze dell’organismo. Al contempo, sono state aumentate sistematicamente le proporzioni delle sostanze nutritive particolarmente rilevanti per l’organismo al fine di incrementarne ulteriormente la potenziale efficacia. Questo inoltre supporta significativamente l'organismo nella gestione degli stress giornalieri e degli elementi ambientali. Mentre continuano ad aumentare gli stress sull'organismo, la protezione preventiva assume un'importanza primaria. È qui che interviene LR, coprendo le esigenze nutrizionali giornaliere dell'individuo con una fiala giornaliera di LR 5in1 Beauty Elixir e di LR 5in1 Men's Shot. La base è formata dalla combinazione di complessi attivi e preventivi: il complesso attivo si basa su ingredienti scientificamente provati, come il collagene e l'acido ialuronico, oltre una combinazione di vitamine e minerali ad alto dosaggio che si rivolge specificamente alle esigenze attuali dell'organismo. Questo approccio è integrato dal complesso preventivo che, grazie a estratti vegetali selezionati, sostiene i processi naturali dell'organismo e contribuisce al benessere a lungo termine – arricchito con aloe vera, arancia rossa e ginseng. Gli 5in1 Shots uniscono così le moderne conoscenze scientifiche con il potere di ingredienti naturali selezionati e associano un supporto quotidiano mirato a una prevenzione interna duratura. Gli 5in1 Shots rispondono quindi a cinque esigenze sia per gli uomini che per le donne:

LR 5in1 Beauty Elixir garantisce un aspetto giovanile e pelle sana, rafforza il tessuto connettivo e promuove capelli e unghie forti nel gruppo target, quello femminile. LR 5in1 Men's Shot supporta i livelli di testosterone dell'uomo e contribuisce a una pelle dall'aspetto sano, capelli forti, più energia e muscoli ben definiti.

Il rilancio riflette la filosofia di LR: permettere alle persone di avere una migliore qualità della vita

L'alimentazione e lo stile di vita sono essenziali per il benessere generale e un aspetto sano, ma non tutti hanno il tempo di pianificare in maniera ottimale il proprio apporto nutrizionale. Con le nuove formulazioni 5in1 Shots, LR supporta facilmente i suoi clienti e i partner commerciali nel promuovere una migliore qualità della vita nelle loro routine quotidian. I prodotti pertanto contribuiscono con coerenza alla filosofia di LR, "Più qualità per la tua vita". Aiutano le persone a supportare attivamente la propria salute e mantenere la loro vitalità e produttività nel tempo: importanti requisiti per una vita con più benessere a qualsiasi età. Per il CEO Jörg Körfer, il concetto è chiaro: "Abbiamo portato il nostro concetto innovativo 5in1 a un livello superiore. Gli 5in1 Shots costituiscono il punto di incontro tra i nostri segmenti salute e bellezza e dimostrano lo stretto legame esistente tra la salute interiore e la luminosità esteriore. Con l'ulteriore sviluppo del 5in1, LR dimostra ancora una volta la propria competenza nel settore della salute e della bellezza. Da oltre 40 anni, l'azienda punta ad abbinare la forza della natura e le più recenti scoperte scientifiche nello sviluppo dei prodotti.

Confezioni dal design sostenibile: i 5in1 Shots sono davvero accattivanti

I prodotti ulteriormente perfezionati conquistano anche dal punto di vista estetico: l'elegante design, unito a un concetto di sostenibilità ben ponderato, sottolinea che la bellezza non deve essere solo visibile, ma anche responsabile. Ad esempio, per la confezione 5in1, LR utilizza fiale monodose realizzate in PET riciclato e materiali provenienti da fonti certificate FSC.

Grande entusiasmo per i nuovi prodotti agli eventi commerciali internazionali

I 5in1 Shots sono tra i prodotti più apprezzati della gamma LR. Lo scorso fine settimana, l’azienda ha presentato le versioni ottimizzate in occasione dei propri eventi di vendita internazionali. Le novità hanno riscosso grande successo. "Siamo estremamente soddisfatti del rilancio. Con i nuovi 5in1 Shots stiamo definendo nuovi standard sia in termini di gusto che di design. Ciò si riflette anche nei commenti dei nostri partner commerciali: sono entusiasti", conclude con tono positivo Körfer al termine dell’evento di Düsseldorf.

Produzione "Made in Germany" – e presto "Made in Ahlen"

Dal lancio del prodotto LR Beauty Elixir nel 2019, gli 5in1 Shots vengono prodotti in Germania per garantire l'elevato standard qualitativo promesso da LR. Quest'anno, LR continua a investire ulteriormente nel futuro. Infatti, la produzione futura dei prodotti 5in1 avverrà esclusivamente presso la sede centrale dell'azienda ad Ahlen. LR sta attualmente preparando l'insourcing. In questo modo, l'azienda non solo si impegna a favore della sede di Ahlen, ma definisce ancora una volta uno standard per la qualità "Made in Germany".

LR Group

Con il motto “More quality for your life”, LR Group – che ha sede nella città di Ahlen/Vestfalia – produce e distribuisce con successo vari tipi di integratori dietetici e prodotti cosmetici di alta qualità in 32 Paesi. Quale azienda di social commerce di grande interesse, LR sostiene lo scambio personale all’interno della propria comunità con soluzioni digitali efficienti. Lo strumento completo “LR neo” offre ai partner internazionali tutti gli indicatori chiave e le informazioni rilevanti per la loro attività LR in un’unica piattaforma.

Dal 1985, LR si è affermata sul mercato come un’azienda incentrata sulle persone e sulla consulenza personalizzata. In un’epoca caratterizzata da continui cambiamenti nel mondo del lavoro, il suo modello di business risulta particolarmente attraente per chi è alla ricerca di maggiore flessibilità, un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata e una maggiore indipendenza economica.

La lavorazione dell'aloe vera è da oltre 20 anni una delle competenze chiave di LR. Per i propri prodotti l'azienda utilizza esclusivamente la preziosa parte interna della foglia. Ad Ahlen, l'azienda ha realizzato uno degli impianti di produzione di gel da bere all'aloe vera più moderni d'Europa.

Nell'autunno del 2009, LR ha fondato l'associazione LR Global Kids Fund e.V., che sostiene i bambini svantaggiati e le loro famiglie in molti Paesi del mondo in modo efficiente e senza le solite lungaggini burocratiche, in collaborazione con le istituzioni locali. Per ulteriori informazioni sul nostro impegno a favore della sostenibilità, vi invitiamo a consultare il nostro Sustainability Report .

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