L'originale “Titanic Cherub” dal film epico di James Cameron andrà all'asta il 9 e il 10 dicembre

Uno degli oggetti di scena più riconoscibili e amati dal film di James Cameron Titanic verrà messo all'asta il 9 e il 10 dicembrel'originale Grand Staircase Cherub (Putto della grande scalinata), visto in diverse scene del colossal del 1997, compreso il momento cruciale dell'incontro tra Jack e Rose davanti alla Sala da pranzo di prima classe e il momento clou in cui l'oceano Atlantico irrompe attraverso il soffitto e allaga la scalinata e il putto.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251124515629/it/

The iconic “cherub” with Leonardo DiCaprio & Kate Winslet in James Cameron’s “TITANIC”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media: DP&A Inc / (415) 676-7007 / news@davidperry.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

