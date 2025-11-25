L'originale “Titanic Cherub” dal film epico di James Cameron andrà all'asta il 9 e il 10 dicembre

Uno degli oggetti di scena più riconoscibili e amati dal film di James Cameron Titanic verrà messo all'asta il 9 e il 10 dicembre — l'originale Grand Staircase Cherub (Putto della grande scalinata), visto in diverse scene del colossal del 1997, compreso il momento cruciale dell'incontro tra Jack e Rose davanti alla Sala da pranzo di prima classe e il momento clou in cui l'oceano Atlantico irrompe attraverso il soffitto e allaga la scalinata e il putto.

The iconic “cherub” with Leonardo DiCaprio & Kate Winslet in James Cameron’s “TITANIC”.

