Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Loomis Sayles celebra con orgoglio 100 anni di impegno nei confronti dei clienti e di eccellenza negli investimenti

AA

Loomis, Sayles & Company, il gestore di investimenti con 425 miliardi di dollari in gestione i , è fiera di annunciare il suo centenario, celebrando una tradizione di pensiero indipendente e un impegno costante nell'aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi. Fondata nel gennaio 1926, Loomis Sayles è cresciuta fino a servire oltre 1.000 clienti istituzionali in 28 Paesi, offrendo soluzioni di investimento diversificate nei mercati dei redditi fissi, dei capitali e alternativi.

“Raggiungere un secolo è un evento raro. Farlo con la costante fiducia di clienti e partner in tutto il mondo è eccezionale e siamo onorati di celebrare con tutti loro”, ha dichiarato Kevin Charleston, Presidente e Direttore generale di Loomis Sayles.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kate Sheehan
+1 617 960-4447
ksheehan@loomissayles.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario