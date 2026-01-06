Loomis Sayles celebra con orgoglio 100 anni di impegno nei confronti dei clienti e di eccellenza negli investimenti

Loomis, Sayles & Company, il gestore di investimenti con 425 miliardi di dollari in gestione i , è fiera di annunciare il suo centenario, celebrando una tradizione di pensiero indipendente e un impegno costante nell'aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi. Fondata nel gennaio 1926, Loomis Sayles è cresciuta fino a servire oltre 1.000 clienti istituzionali in 28 Paesi, offrendo soluzioni di investimento diversificate nei mercati dei redditi fissi, dei capitali e alternativi.

“Raggiungere un secolo è un evento raro. Farlo con la costante fiducia di clienti e partner in tutto il mondo è eccezionale e siamo onorati di celebrare con tutti loro”, ha dichiarato Kevin Charleston, Presidente e Direttore generale di Loomis Sayles.

