Lone Star Funds completa l'acquisizione di DOMO Engineered Materials

DOMO EM è un leader globale nell'ambito dello sviluppo e della produzione di materiali ingegnerizzati a base di poliammide e il suo marchio leader TECHNYL ® supporta un'ampia gamma di applicazioni ad alte prestazioni nei settori automobilistico, elettrico e dell'elettronica, dell'edilizia e della costruzione, dei beni di consumo e industriale.

L'acquisizione di DOMO EM segue il completamento dell' acquisizione di Lone Star di RadiciGroup , con i suoi settori di attività incentrati su polimeri ad alte prestazioni e di prodotti chimici speciali. Le attività DOMO EM e RadiciGroup verranno integrate e potranno avvalersi di un portafoglio ampio e complementare di prodotti, di una presenza geografica più vasta e di capacità ottimizzate, offrendo alla piattaforma resilienza industriale e nuove opportunità di crescita.

"Siamo lieti di aver completato l'acquisizione di DOMO EM e riteniamo che, assieme a RadiciGroup, l'azienda sia ben posizionata grazie al suo ampio sviluppo e alle capacità di produzione e tecnologiche. Sulla scia dell'investimento di Lone Star, l'azienda si concentrerà sul potenziamento della propria offerta, continuanado a distribuire prodotti innovativi e all'avanguardia per i clienti in mercati finali chiave", ha dichiarato Donald Quintin, Chief Executive Officer di Lone Star.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società di investimento leader con ufficio centrale a Londra, nel Regno Unito, che offre servizi di consulenza a fondi che investono a livello globale nei settori di private equity, dei crediti e immobiliare. Da più di 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. Si tratta di fondi gestiti da investitori esperti alla ricerca di opportunità in contesti in evoluzione o resi complessi da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dalle prevalenti condizioni di mercato. Il nostro ampio gruppo di dirigenti di alto livello e di esperti in operazioni di mercato costituisce una solida base per investimenti di successo e per un processo decisionale strategico. Dalla costituzione del primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 26 fondi di private equity con impegni di capitale complessivi di circa 96 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni relative ai fondi Lone Star, visitare il sito www.lonestarfunds.com . È possibile seguirci su LinkedIn .

Informazioni su RadiciGroup

RadiciGroup Forte è un leader globale nella produzione di un'ampia gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri ad alte prestazioni, tra cui soluzioni riciclate e a base biologica. I prodotti di RadiciGroup sono il risultato di competenze chimiche straordinarie e di una catena di produzione di poliammidi verticalmente integrata. RadiciGroup fornisce materiali per una gamma diversificata di settori industriali, tra cui automotive, dispositivi elettrici/elettronici, beni di consumo e industriali, gestione idrica, trasporti, elettrodomestici e sport. La strategia del Gruppo è fortemente basata su innovazione, qualità e soddisfazione del cliente, tutte realizzate secondo i principi ESG.

Informazioni su DOMO Engineered Materials

DOMO Engineered Materials fa parte di DOMO Group, ed è un leader globale nello sviluppo e nella produzione di materiali ingegnerizzati a base di poliammide. Forte di quasi 70 anni di esperienza, il marchio TECHNYL ® supporta un'ampia gamma di applicazioni ad alte prestazioni nei settori automobilistico, elettrico e dell'elettronica, dell'edilizia e della costruzione, dei beni di consumo e industriale. DOMO Engineered Materials offre un portafoglio completo di soluzioni specializzate progettate per soddisfare requisiti prestazionali sempre più elevati: STAR e MAX per alleggerimento e sostituzione dei metalli; ONE, RED e PROTECT per la resistenza al calore e alle fiamme; SAFE per applicazioni a contatto con acqua e alimenti; PURE per applicazioni elettriche e SHAPE per l'estrusione. La gamma TECHNYL ® 4EARTH, che include materiali riciclati e di origine biologica, ribadisce ulteriormente l'impegno dell'azienda nei confronti dell'innovazione sostenibile, dell'economia circolare e della riduzione del proprio impatto ambientale. www.domochemicals.com

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E-mail: ajohnson@lonestarfunds.com





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