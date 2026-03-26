Lone Star Funds completa l'acquisizione di Alliance Ground International

Lone Star Funds ("Lone Star") ha annunciato oggi che una società affiliata di Lone Star Fund XII, L.P. ha completato l'acquisizione di Alliance Ground International ("AGI"), un fornitore nordamericano leader nell'ambito dei servizi aeroportuali.

"Siamo entusiasti di collaborare con il team dirigenziale di AGI per promuovere l'avanzamento della nostra attività", ha dichiarato Donald Quintin, Chief Executive Officer di Lone Star. "L'azienda vanta un'offerta di servizi superiore e una comprovata serie di successi nelle sue operazioni integrate. Vediamo opportunità per continuare a investire nell'attività e nelle sue persone per sviluppare ulteriormente le sue capacità e garantire che rimanga la migliore della categoria nei servizi per il settore dell'aviazione."

"Oggi abbiamo raggiunto un importante traguardo per AGI mentre procediamo nella collaborazione con Lone Star", ha affermato Jared Azcuy, Chief Executive Officer di AGI. "Il nostro impegno nei confronti di sicurezza, affidabilità ed eccellenza dei servizi operativi rimane inalterato. Questa partnership rafforza la nostra capacità di offrire servizi ai nostri partner di aerolinee e ribadisce il concetto che la piattaforma che abbiamo creato non è solo collaudata, ma anche nella posizione di guidare la prossima fase di crescita nel nostro settore."

Fondata nel 1987 e con sede a Miami, AGI è presente in oltre 60 aeroporti in America del Nord con una forza lavoro di oltre 12.000 professionisti. Lone Star e AGI hanno annunciato la transazione nel gennaio 2026.

Informazioni su Alliance Ground International

Alliance Ground International è una delle società di movimentazione aerea di proprietà statunitense a maggior crescita del Nordamerica. Fornisce servizi di trasporto merci, su gomma, gestione postale, sicurezza e ospitalità. Con AGI, che ha sede a Miami, collaborano oltre 12.000 dipendenti presso più di 60 aeroporti di Stati Uniti e Canada.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società di investimento leader con ufficio centrale a Londra, nel Regno Unito, che offre servizi di consulenza a fondi che investono a livello globale nei settori di private equity, dei crediti e immobiliare. Da più di 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. Si tratta di fondi gestiti da investitori esperti alla ricerca di opportunità in contesti in evoluzione o resi complessi da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dalle prevalenti condizioni di mercato. Il nostro ampio gruppo di dirigenti di alto livello e di esperti in operazioni di mercato costituisce una solida base per investimenti di successo e per un processo decisionale strategico. Dalla costituzione del primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 26 fondi di private equity con impegni di capitale complessivi di circa 96 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni relative ai fondi Lone Star, visitare il sito www.lonestarfunds.com . È possibile seguirci su LinkedIn .

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