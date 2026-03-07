Lone Star Funds annuncia un accordo per rilevare la divisione Capsules & Health Ingredients di Lonza Group AG

Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Fund XII, L.P. ha firmato un accordo definitivo di acquisizione della divisione Capsules & Health Ingredients (“CHI”) di Lonza Group AG. Secondo i termini della transazione, Lonza tratterrà una partecipazione azionaria del 40% nell'azienda.

Con sede a Basilea, Svizzera, CHI opera a livello globale nelle Americhe, in Europa e nella regione dell'Asia Pacifico. L'azienda comprende tre segmenti:

Capsule rigide vuote: il principale produttore globale di capsule a base di gelatina e sostanze vegetali che offre un'ampia gamma di soluzioni innovative per clienti del settore farmaceutico e nutraceutico.

Soluzioni di forma di dosaggio: una piattaforma completa di sviluppo e produzione al servizio di clienti nel settore nutraceutico e farmaceutico.

Ingredienti salutari: fornitore di ingredienti nutrizionali, di marca e scientificamente testati per i mercati della salute delle articolazioni, dell'energia e degli stili di vita attivi.

Lone Star ritiene che CHI sia una piattaforma di alta qualità, riconosciuta a livello globale, con solide capacità tecniche, offerte di prodotti differenziati e rapporti consolidati con i clienti. Come operatore indipendente, l'attività sarà saldamente posizionata per aumentare la concentrazione operativa, investire nell'innovazione e perseguire iniziative di crescita strategica nei suoi segmenti principali. La società inoltre trae vantaggio dalla presenza in mercati attraenti con forti tendenze implicite di crescita della domanda.

“Stiamo assistendo a un'opportunità significativa per CHI come attività autonoma”, ha dichiarato Donald Quintin, AD di Lone Star. “La società detiene posizioni principali, una presenza globale e una forte tradizione di qualità e innovazione dei prodotti. Crediamo che, da operatore indipendente, CHI trarrà vantaggio da una maggiore flessibilità strategica e da un investimento dedicato per accelerare la crescita, potenziare le prestazioni operative e continuare a fornire valore ai clienti di tutto il mondo. Siamo impazienti di collaborare con il team di CHI e Lonza, nel tentativo di portare avanti l'azienda insieme”.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura e approvazioni.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società di investimento leader nel settore con sede principale a Londra, Regno Unito, che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni su Lone Star Funds, visitare il sito www.lonestarfunds.com . Seguiteci su LinkedIn .

