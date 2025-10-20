Lone Star annuncia la vendita di Xella a Holcim

Lone Star Funds ("Lone Star") ha annunciato oggi la firma da parte di una società affiliata di Lone Star Fund X, LP di un accordo vincolante per la vendita di Xella Group ("Xella"), un fornitore leader di soluzioni per facciate, a Holcim, il partner leader nell'ambito dell'edilizia sostenibile. La transazione valuta Xella a circa 1,85 miliardi di €.

Con sede a Duisburg, in Germania, Xella è un fornitore europeo di soluzioni per facciate efficienti e sostenibili per l'intero involucro dell'abitazione, che gestisce marchi quali Ytong, Silka, Hebel e Multipor. L'azienda impiega oltre 4.000 dipendenti.

In collaborazione con Lone Star, negli ultimi anni Xella ha fatto importanti passi avanti per ottimizzare la propria offerta concentrandosi in modo strategico sull'attività di soluzioni per facciate, migliorando al contempo le proprie capacità commerciali e digitali. Sotto la gestione di Lone Star, Xella ha continuato a sviluppare le proprie iniziative di sostenibilità. Oggi, l'azienda è un leader del mercato nel proprio settore, con una solida reputazione basata su una cultura orientata alle persone e sull'impegno nei confronti di processi e prodotti sostenibili.

"Siamo estremamente lieti di aver sottoscritto questo accordo con Holcim, poiché si tratta del riconoscimento dell'incredibile lavoro che Xella ha intrapreso per affermarsi ulteriormnente come leader nelle soluzioni per facciate", ha affermato Donald Quintin, Chief Executive Officer di Lone Star. "Dal momento della nostra prima collaborazione con Xella, abbiamo visto l'attività concentrarsi sul miglioramento dei prodotti, l'accelerazione dell'innovazione e il riallineamento delle operazioni per guidare le prestazioni. Riteniamo che l'attività abbia un fantastico futuro considerata la piattaforma sviluppata e siamo sicuri che Holcim sia il partner giusto per il futuro di Xella."

La transazione è soggetta alle consuete condizioni e alle autorizzazioni normative e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2026.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società di investimento leader che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Da 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. I fondi sono investitori di valore esperti alla ricerca di opportunità in situazioni in evoluzione o complicate da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dal contesto di mercato prevalente. Il nostro nutrito gruppo di dirigenti senior e professionisti esperti garantisce una solida base per investimenti di successo e decisioni strategiche. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di USD. Per ulteriori informazioni su Lone Star Funds, visitare il sito www.lonestarfunds.com . È possibile seguirci su LinkedIn .

