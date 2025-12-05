Lone Star annuncia la vendita di SPX FLOW a ITT Inc.

Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato la firma di un'affiliata di Lone Star Fund XI, LP, di un accordo finale di vendita di SPX FLOW, Inc. (“SPX FLOW”), importante fornitore di apparecchiature ad alta ingegneria e tecnologie di processo per mercati finali interessanti, tra cui quello industriale, sanitario e alimentare, a ITT Inc. (NYSE: ITT) per 4,775 miliardi di dollari in contanti e azioni ordinarie.

Con sede a Charlotte, N.C., SPX FLOW è specializzata in tecnologie di processo, con soluzioni per la miscelazione, il rimescolamento, la separazione e il trasferimento termico di calore e altre soluzioni integrate nei mercati industriale, sanitario e alimentare. La società possiede impianti in oltre 25 Paesi e attività commerciali in più di 140 Paesi.

In collaborazione con Lone Star, SPX FLOW si è concentrata sul miglioramento dell'esecuzione della sua piattaforma commerciale e operativa, assicurando la qualità elevata e lo sviluppo innovativo dei prodotti. Il team di gestione ha migliorato l'organizzazione commerciale della società ed eseguito iniziative di crescita per realizzare la sua presenza nei mercati finali esistenti, mirando a nuove geografie e industrie per l'espansione. Oggi, l'attività rimane come leader nel suo settore, incentrata sui clienti, con una cultura basata sulla collaborazione e l'innovazione. Lone Star originariamente ha acquisito SPX FLOW nell'aprile 2022 in una transazione di privatizzazione.

“La vendita di SPX FLOW segna il culmine di diversi anni di grande impegno per snellire il suo portafoglio e valorizzare l'attività. Il team dirigente della società ha fatto un ottimo lavoro per implementare un piano mirato a determinate aree per ottenere il successo della crescita, migliorando nel contempo le operazioni commerciali e la serie di prodotti della società”, ha dichiarato Donald Quintin, CEO di Lone Star. “Insieme, ITT e SPX FLOW avranno un'occasione unica per accelerare la creazione di valore in entrambe le organizzazioni, e siamo entusiasti di partecipare in quella fase di crescita”.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compresa la ricevuta delle approvazioni normative del caso, e dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre 2026.

Citi e Jefferies LLC sono i consulenti finanziari di Lone Star.

Informazioni su Lone Star

Lone Star è una società di investimento leader che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Da 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. I fondi sono investitori di valore esperti alla ricerca di opportunità in situazioni in evoluzione o complicate da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dal contesto di mercato prevalente. Il nostro nutrito gruppo di dirigenti senior e professionisti esperti garantisce una solida base per investimenti di successo e decisioni strategiche. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di USD. Per ulteriori informazioni su Lone Star Funds, visitare il sito www.lonestarfunds.com . È possibile seguirci su LinkedIn .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251204783710/it/

Andrew Johnson, Responsabile globale delle comunicazioni e degli affari pubblici

Telefono: 212-896-2251

Email: ajohnson@lonestarfunds.com

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Jed Repko / Ed Trissel / Erik Carlson

Telefono: 212-355-4449





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire