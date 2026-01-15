Lone Star annuncia la vendita di SENQCIA a Noritsu Koki

Lone Star Funds (“Lone Star”) oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Fund XI, L.P. ha stretto un accordo definitivo per la cessione di SENQCIA Corporation (“SENQCIA”), un fornitore leader di prodotti e soluzioni per l'edilizia di importanza critica in Giappone, a Noritsu Koki Co., Ltd., in una transazione dal valore commerciale totale pari a circa 519 milioni di dollari.

Con sede a Tokyo, SENQCIA sviluppa, progetta e distribuisce soluzioni strutturali essenziali che potenziano la resilienza, l'integrità e la sicurezza a lungo termine di edifici e infrastrutture. Il portafoglio diversificato di prodotti dell'azienda serve un'ampia gamma di mercati finali e tipi di proprietà utilizzati in molti edifici iconici e di grande rilevanza in Giappone. Le soluzioni di SENQCIA aiutano ad affrontare importanti sfide strutturali per il Giappone, compreso il rischio di disastri naturali e infrastrutture e fabbricati obsoleti.

Durante la proprietà di Lone Star, SENQCIA ha potenziato la propria strategia di commercializzazione e rafforzato la resilienza operativa. L'azienda ha migliorato la competitività dei prodotti e sviluppato ulteriormente il suo modello commerciale differenziato, fab-light, integrato di vendita e installazione. Insieme alla gestione, Lone Star ha posizionato SENQCIA in mercati finali a crescita maggiore e alto valore aggiunto, tra cui l'espansione dell'esposizione all'economia digitale attraverso le infrastrutture dati e la produzione di semiconduttori, settori in cui l'affidabilità, le prestazioni sismiche e la capacità di esecuzione sono essenziali.

“Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto, che rappresenta un importante traguardo nell'evoluzione di SENQCIA”, ha dichiarato Donald Quintin, Direttore generale di Lone Star. “Collaborando da vicino con la direzione, abbiamo applicato una strategia incentrata sulla creazione del valore e un approccio disciplinato all'allocazione del capitale per rafforzare l'azienda e sostenerne la crescita per renderla un fornitore leader di soluzioni edilizie di importanza fondamentale”.

Mitsuo Matsunaga, Direttore generale di Lone Star, Giappone, ha aggiunto: “Negli ultimi anni, SENQCIA ha ampliato in modo significativo la sua piattaforma di crescita attraverso iniziative organiche e investimenti mirati, che sono risultati in una più solida posizione competitiva e una robusta base per la prossima fase di crescita dell'azienda sotto la proprietà di Noritsu. Siamo grati all'amministrazione e ai dipendenti di SENQCIA per la loro collaborazione e l'impegno dimostrato in tutto il periodo della nostra proprietà e auguriamo alla società ogni successo in futuro. Lone Star rimane fortemente impegnata nei confronti del Giappone e continua a valutare attivamente nuove opportunità di investimento laddove ci è possibile supportare la creazione di valore a lungo termine”.

La transazione è soggetta alle consuete condizioni e approvazioni di chiusura.

Lone Star è una società di investimento leader che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Da 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. I fondi sono investitori di valore esperti alla ricerca di opportunità in situazioni in evoluzione o complesse da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dal contesto di mercato prevalente. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di USD.

