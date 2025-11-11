Lone Star annuncia la cessione di un portafoglio immobiliare di edifici multifamiliari in tutto il Texas

Lone Star Funds ("Lone Star") oggi ha annunciato che un'affiliata di Lone Star Real Estate Fund VI, LP ha perfezionato con successo la vendita di tre proprietà immobiliari multifamiliari nel Texas, cedute a tre diversi acquirenti. Non sono stati resi noti i termini finanziari della transazione.

L'intero portafoglio era composto da 606 unità immobiliari: un edificio multifamiliare con giardino di 208 unità costruito nel 2004, a Lubbock, Texas, un edificio multifamiliare con giardino di 214 unità realizzato nel 2013, a Midland, Texas, e un edificio multifamiliare con giardino di 184 unità sorto nel 2004, anche questo situato a Lubbock, Texas.

Da quando ha acquisito le proprietà, nel 2022, Lone Star si è impegnata per attuare strategie di gestione patrimoniale disciplinate, incentrate sui miglioramenti operativi e fisici delle proprietà, volte a rafforzare l'occupazione e migliorare l'esperienza globale dei residenti.

"Per noi questi asset hanno rappresentato l'opportunità di concentrarci su una miglior offerta di servizi e comfort e, nel complesso, di un'esperienza di vita qualitativamente più elevata per i residenti. È una transazione che sottolinea il nostro impegno per miglioramenti ponderati in grado di rafforzare le comunità e di creare valore sostenibile", ha affermato Jérôme Foulon, responsabile globale del comparto immobiliare commerciale di Lone Star.

Lone Star è una società di investimento leader che fornisce consulenza a fondi che investono a livello globale in private equity, crediti e nel settore immobiliare. Da 30 anni la società gestisce con successo situazioni complesse. I fondi sono investitori di valore esperti alla ricerca di opportunità in situazioni in evoluzione o complicate da specifici fattori strutturali o finanziari, indipendentemente dal contesto di mercato prevalente. Il nostro nutrito gruppo di dirigenti senior e professionisti esperti garantisce una solida base per investimenti di successo e decisioni strategiche. Sin dalla creazione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale privato per un totale di circa 95 miliardi di USD. Per ulteriori informazioni su Lone Star Funds, visitare il sito www.lonestarfunds.com . È possibile seguirci su LinkedIn .

